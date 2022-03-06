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男登五峰麥巴來山突無呼吸心跳 救援隊仍在趕赴現場
新竹縣五峰鄉被山友戲稱為「麥擱來」的麥巴來山，今天中午突傳一名登山客倒地失去呼吸心跳，因當地登山小徑十分難爬，對登山者體力要求頗高，因此新竹縣消防局中午獲報後雖立即出動，但仍無法快速趕抵現場，目前了解下午5點後才會趕抵現場，將該名登山客後送下山。
據了解，這名突然倒地的61歲男性登山客，是跟隨桃園某登山社一同出發，一行約70人今天上午5點才從桃園出發，抵達新竹五峰農改場五峰工作站旁的登山口後，隨即出發攻頂，原本預計中午前就能抵達海拔2113公尺的麥巴來山山頂，但卻在攻頂一刻發生意外。
這名登山客在上午11時許順利攻上麥巴來山三角點後，身體突感不適，隨即就倒地陷入昏迷，且沒有了呼吸心跳，現場其他山友見狀立刻輪番上陣實施CPR，但男子的情況不容樂觀，令同團登山客都十分焦急，男子的妻子更是急得跳腳。
可是麥巴來山是眾山友口中對體力要求相對高的山，其在短程內迅速爬升，坡度非常陡，短短14公里路程就上升超過1000公尺，就連經驗豐富的救援隊都表示，沒辦法在短時間內徒步抵達現場接觸患者，只能加快腳程，在入夜前趕赴。
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