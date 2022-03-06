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碰！國軍戰車撞歪高雄電桿 軍方：為閃突闖越交管民車

聯合報 / 記者陳弘逸／高雄即時報導

隸屬陸軍八軍團裝甲564旅的賴姓下士，今天上午執行例行戰備訓練駕駛國軍CM-11主力戰車行經高雄阿蓮區一處窄巷，疑閃避車輛不慎撞撞歪路旁電桿，造成道路壅塞。陸軍第八軍團指揮部表示，因閃避突闖越交管民車，不慎擦撞電線桿，戰車駕駛反應處置得宜人、車無傷損，後續交由軍車保險賠償，肇責仍待警方將送交通事故鑑定委員會釐清。

陸軍第八軍團指揮部指出，所轄裝甲564旅乙輛CM11戰車，今天執行訓練任務，行經高雄市阿蓮區，因閃避突闖越交管的民車，不慎擦撞電線桿。

軍方表示，戰車駕駛及時反應處置得宜，人、車無傷損，也無影響周邊地區用電；全案現由高雄市警局湖內分局調查釐清中。軍方也強調，戰車駕駛沒有疲勞駕駛，技術與車輛設備無問題，此案單純是閃車事故，賠償會有軍車保險，肇責正由警方釐清。

據了解，該名戰車駕駛為賴姓自願役下士，今天上午執行例行行戰備偵巡任務，豈料，在距離營區約1.8公里處為閃車不慎撞上電桿，所幸，未造成停電及任何傷亡，台電已派人維修現場。

事故發生後約 1個小時左右，戰車駛離現場，警方獲報後，現場只剩軍方善後人員，事後警方也到營區內對賴姓下士酒測，酒測值為零；湖內警分局阿蓮分駐所長張孝忠說，後續肇責，已依規定測量，將送交通事故鑑定委員會來釐清。

附近陳姓住戶表示，當時聽到「碰」一聲巨響，出來就看到電桿歪了，戰車停在路旁，現場事故處理大約一個多小時。住戶還說，由於住在營區附近，該處常有軍車、裝甲車或戰車，經過但頭一次看到有戰車車禍。

曾任陸軍戰車703群的退伍莊姓上兵說，過去服役期間，依據駕駛Ｍ41戰車經驗，國軍戰車行車，都有一定的標準作業流程，且行駛在一般道路上，車速不能過快，約在時速20至30公里左右，且車距需保持10至15公尺。

台電人員已到場維修。記者陳弘逸／攝影
台電人員已到場維修。記者陳弘逸／攝影
國軍戰車行徑阿蓮區巷弄不慎撞斷電線桿。圖／讀者提供
國軍戰車行徑阿蓮區巷弄不慎撞斷電線桿。圖／讀者提供
民眾目擊戰車撞倒電桿。圖／取自爆料公社
民眾目擊戰車撞倒電桿。圖／取自爆料公社
營區距離戰車事故地點約1.8公里左右。記者陳弘逸／攝影
營區距離戰車事故地點約1.8公里左右。記者陳弘逸／攝影
國軍戰車行徑阿蓮區巷弄不慎撞斷電線桿。圖／讀者提供
國軍戰車行徑阿蓮區巷弄不慎撞斷電線桿。圖／讀者提供
地面可見戰車履帶輾壓凹痕。記者陳弘逸／攝影
地面可見戰車履帶輾壓凹痕。記者陳弘逸／攝影
高雄阿蓮區戰車肇事路段，常有軍車經過。記者陳弘逸／翻攝
高雄阿蓮區戰車肇事路段，常有軍車經過。記者陳弘逸／翻攝
電線桿遭戰車撞歪後倒塌，現由台電人員進行維修。記者陳弘逸／攝影
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陸軍 國軍

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