影／新竹五峰驚傳BMW火燒車 基警官休假路過幫救人滅火
新竹縣五峰鄉今天中午驚傳火燒車意外，一輛色BMW在行經大隘村隘蘭道路往山上人家、白蘭方向，不明原因突然冒煙起火，火勢十分凶猛，不到幾分鐘就將整輛車完全燒毀，消防人員在獲報20分鐘後飛車趕抵現場，並迅速撲滅火勢，所幸並未造成人員傷亡。
據了解，這起意外發生在中午12時許，這輛白色BMW應是要前往五峰山區的露營區遊玩，但卻突然冒煙，駕駛趕緊停在路旁正要查看，隨即就竄出火勢，可是當時車上根本沒有放置滅火器，無法在第一時間撲滅，後方其他車輛駕駛見狀則紛紛下來幫忙。
基隆市警二分局副分局長張英華當時正好就在起火的BMW後方，他更是第一時間就燃起警察的使命感就衝上前救人，還與後方幾輛車的駕駛合力從各自車上拿出滅火器試圖撲滅火勢，但無奈大火實在太猛烈，在汽油助燃下更隨時有爆炸的可能。
他指出，現場火勢來的非常迅速猛烈，BMW車上的駕駛及乘客雖然及時逃出車外，沒有人受傷，可是大火不到幾分鐘就吞噬整輛車，現場濃煙滾滾，景象非常駭人，又因山區路途遙遠，消防車無法在幾分鐘之內抵達，整輛BMW就在眾人眼前燒成一團廢鐵。
這起事故造成隘蘭道路雙向中斷至少1小時，後方更是嚴重回堵超過數公里，不過大火撲滅後已逐漸恢復通暢；新竹縣消防局五峰分隊指出，獲報第一時間就派出1輛水車趕赴現場，但事故現場太過山區，距離分隊車程至少20分鐘，不過事故車輛並無人員受傷已是不幸中的大幸，目前已由警方介入協助。
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