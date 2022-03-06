桃園地景藝術節鄰近水域 消防員模擬落水搶救

桃園市地景藝術節即將展開，由於展區鄰近南崁溪，消防局大有分隊今天舉辦水域搶救演練，兵分三路模擬民眾失足落水情況，且因戶外展區離消防栓距離較遠，消防員也模擬自南崁溪水源抽水，確保充足救災水源。

「2021+桃園地景藝術節」於3月11日至27日即將在南崁溪畔、桃林鐵路、虎頭山創新園區及虎頭山公園舉辦，為期17天；轄區大有消防分隊指出，因展區臨近南崁溪，擔心會有民眾落水，今天上午9時特別在虎頭山創新園區舉辦搶救演練。

消防員們兵分三路模擬民眾於溪邊行走時不慎失足跌落，第一組救援人員於下游架設攔截繩，若溺者無法順利抓取救生器具導致繼續往下游漂浮，攔截繩即可作為第二重確保使用；第2組人員將拋繩袋高拋至溺水的遊客身邊，待溺者抓取後，再利用浮水繩索將溺者拖拉至安全地點上岸；最後一組則是由救援人員三人一組，運用團體渡河的方式接近溺者，並將溺者保護於後方避免遭水流沖走。

大有分隊指出，由於園區內還有物聯網、資安科技創業基地等建物，消防員今天也演練火災搶救，且因現場消防栓距離較遠，消防人員必須自南崁溪抽水，以確保水源不虞匱乏。

大有分隊長蘇翊瑄表示，桃園地景藝術節即將登場，消防局每天都會有人員負責活動輪值，確保遊客安全，但由於展區鄰近危險水域，若遇到民眾不幸溺水，可依「叫叫伸拋划」的口訣給予協助，切勿自行下水救援，以避免危險。

叫：大聲呼叫，讓周圍人員知道這邊有人溺水了。

叫：打電話通知110、119派員到場協助。

伸：利用較長且堅固物體延伸至溺者處，讓溺者能抓住該物體後順利上岸。

拋：拋送漂浮物，如救生圈、大型空水桶等。