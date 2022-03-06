假投資詐騙多 高市刑大：你的投顧不是真投顧

年後熱錢回流、股市奔騰，市井小民紛紛躋身交易市場，「假投資」詐騙隨之而起，高雄市警局刑警大隊統計被害人年齡集中在20到39歲，詐騙金額從數萬到數百萬不等，提醒民眾慎防，不要一時昏頭，跳入詐團陷阱。

警方指出，高雄一名34歲、從事水電工工作的曾姓男子，遇上自稱投顧專員的陌生女網友加Line，誆騙曾男可提供內線消息、提高賺錢機率，要曾到指定網路註冊，繳交2萬6000元會費到指定帳戶，曾見獲利成功出金2次，食髓知會加碼匯款10次，總計投資金額上百萬元，直到帳號遭鎖定，聯絡不上投顧專員，才發現是詐騙。

另一名從事保險經紀的的黃姓女子（58歲），收到「投資股票賺大錢」簡訊，便加入投資公司Line群組，群組內一名暱稱「許老師」的人，每天在群組內分析股市概況，黃認為幾乎正確下，主動參與，由客服人員提供投資網址。

只是當黃女申請帳號，進行首次網路轉帳5萬元要小試身手後，見帳面有獲利的黃女加碼，分別以臨櫃匯款、網路轉帳等方式再匯出5筆，帳號內財富累積迅速，最後黃女想提領獲利卻無法出金且申請投資帳號遭封鎖，損失達500萬元。