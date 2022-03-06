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竹林山觀音寺捐3140萬元救災車輛器材 破新北消防紀錄

聯合報 / 記者林昭彰張睿廷／新北即時報導

新北市林口竹林山觀音寺樂捐總價3140萬元救災車輛與器材給新北市消防局，金額打破歷年紀錄，今天舉行捐贈儀式，由市長侯友宜代表受贈，他致詞時忍不住笑著發出讚嘆：「哇！我們（新北市）從來沒有收到過這麼大筆公益樂捐。」且深深鞠躬致謝。

消防局指出，竹林山觀音寺熱心公益回饋社會，除了長年補助公益團體、提供新北市個人急難救助金與學生獎助學金，並曾捐助慰問八仙塵爆、高雄美濃地震受災與罹難者家屬，去年花蓮太魯閣號翻車意外後更捐贈1600萬元給新北市「好日子愛心大平台」。

這次捐贈項目包括2輛多功能滅火系統消防車、4具遙控消防機器人、14組熱顯像儀，都是新科技設備，金額再創紀錄。未來2輛消防車將配置於林口、五股、泰山地區，消防機器人及熱顯像儀則分配到新北市火災高潛勢地區，必能提升救災能量，守護市民生命財產安全。

侯侯友宜致詞時特別感謝董事長黃火旺及所有董監事的無私奉獻心意，他不但脫口發出「哇！」讚嘆聲，且笑得非常開心，不禁連續說了2次「我們（新北市）從來沒有收到過這麼大筆公益樂捐。」之後市長巡視各項受贈器材，並嘗試操作遙控消防機器人。

侯友宜還說，消防局未來一定會更加努力救災救護，新北市的救災派遣速度是六都第一名，救護效率也很卓越，OHCA存活率從3.4%升到10.8%，多救了1660人。感謝觀世音菩薩的慈悲，感謝林口竹林山觀音寺所有信眾大德，給新北市大力支持，讓新北市越來越好。

林口竹林山觀音寺樂捐總價3140萬元救災車輛與器材給新北市消防局，今天由市長侯友宜（左）代表受贈。記者張睿廷／攝影
林口竹林山觀音寺樂捐總價3140萬元救災車輛與器材給新北市消防局，今天由市長侯友宜（左）代表受贈。記者張睿廷／攝影
市長侯友宜（左二）試著操作遙控消防機器人。記者張睿廷／攝影
市長侯友宜（左二）試著操作遙控消防機器人。記者張睿廷／攝影
林口竹林山觀音寺捐贈2輛多功能滅火系統消防車、4具遙控消防機器人、14組熱顯像儀給新北市消防局。圖／消防局提供
林口竹林山觀音寺捐贈2輛多功能滅火系統消防車、4具遙控消防機器人、14組熱顯像儀給新北市消防局。圖／消防局提供

侯友宜 林口

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