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戰車行經高雄窄巷疑閃車撞歪電桿 網調侃：洞八到退伍
高雄阿蓮區一處窄巷今天上午9時40分許，一輛操演中的國軍CM-11主力戰車行經該處，疑似有民眾未配合交管擅闖，戰車駕駛為閃避車輛不慎撞撞歪路旁電桿，一度造成道路壅塞。目前現場已經排除，所幸，未造成停電，目擊者將畫面po網，網友留言調侃，「準備洞八到退伍了」。
據了解，當時第八軍團第六部隊564旅的CM-11勇虎式戰車執行例行戰備偵巡任務時，行經阿蓮區穎源路窄巷時，疑有民眾未配合現場軍方交管指示，強行通關該路段，該名戰車駕駛為閃避車輛，才會撞上路旁電桿。
高雄台電營業處指出，位於阿蓮區12米電桿，遭天山營區戰車撞擊，電桿僅有撞歪未撞斷，也未造成停電，台電接獲通報即派員至現場處理，暫以吊臂車固定斷桿，已加派人力搶修中。
目前戰車已駛離現場，持續執行後續戰備任務；員警也在場維持交通秩序，軍方也派員在場善後，所幸這起事故，並未造成任何傷亡。
關於此事故，八軍團初步回應，會請警方協助釐清該名駕駛是否違規，事故經過稍後會進一步說明。
這起事故，目擊者將畫面貼上臉書，引起網友熱議，紛紛調侃「一定是電線桿亂放害戰車去撞到的」、「準備洞八(編按，08：00，也就是必須周六早上八點才能離開軍營)到退伍了」。
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