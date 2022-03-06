影／男網友行業特殊先付2萬才能見面 女大生差點受騙

北部地區1名女大學生日前為了和男網友約在新北市淡水吃飯，相信對方自稱「行業特殊」需預付2萬元購買遊戲點數才能見面，她先買了5千元，換1家超商準備再買1萬5千元時，被店員通報警方擋下，差點落入詐騙陷阱。

淡水警分局各派出所與轄內金融機構和超商，利用LINE設立「攔阻詐騙群組」，上個月28日晚上6時許，竹圍派出所的群組跳出求助訊息，所長劉宗鑫與警員王千昇立即趕赴自強路某超商了解狀況。

19歲女大生自稱在交友軟體認識男網友，相約到淡水吃飯，但男方說自己從事特種行業，要求女大生先買2萬元網路遊戲點數，證明自己不是警察才能見面，吃飯的時候再歸還現金給她。

女大生便在台北市某超商先買5千元點數，並將序號、密碼拍照給對方，接著又到淡水區自強路的超商打算再買1萬5千元點數，但被店員勸阻。警方費了一番唇舌告知這是典型「交友」詐騙，女大生才放棄再買點數，但已受騙5千元，懊悔不已。

未料隔天晚上7時許，淡水區中正路某超商也發訊息通報警方，有1名40歲男子與陌生女子互加Line好友，相談甚歡，對方同樣要求先買2千元遊戲點數才能見面。陳男因為詢問店長如何購買、如何退費，引起關注而通報警方，警員湯嘉宸、柯一和耐心解釋這是交友詐騙老哏，男子才放棄。