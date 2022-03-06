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83歲退休台電員工迷路台南山區失聯2天 警消協尋中
83歲蔡姓老翁前晚7點半從台南市中西區住處騎機車外出訪友，詎料，當晚11點多透過手機向家人稱在左鎮山區迷路人車摔傷，不久手機疑沒電斷訊，由於距離住處近40公里，家人緊急報案，警消至少動員30多名人力漏夜協尋，目前已找到機車，今大規模搜山中。
據悉，蔡姓老翁曾任台電會計員，已退休多年，身體仍相當硬朗，前晚6點多與朋友餐敘完，晚上7點半跟家人說要外出訪友，隨即騎機車外出，由於如往常無異狀，家人也不以為意。
結果，前晚深夜11點多，老翁跟家人說因迷路，人在左鎮山區，因距離家中約40公里遠，家人大吃一驚，由於山區無明顯地標，老翁稱迷路時遭野狗追，一時緊張機車不慎滑倒受傷，家人心急如焚，漏夜通報警消協尋。
台南市消防局第四救災救護大隊緊急動員左鎮、新化、新市、善化、南科等分隊共35名消防、義消人員協尋，昨已在左鎮牛港嶺產業道路發現老翁的機車，但不見老翁下落。
由於失聯逾24小時，警消研判老翁可能受傷行動不便，今早6點多大規模搜山中，警消人員正與時間賽跑，警消也呼籲山友，留意附近有無走失的老翁，目前已有熱心民眾加速搜救行列，希望傳出好消息。
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