後龍國3凌晨連環車禍 駕駛疑返回「撿手機」被後車撞上慘死

國道3號苗栗縣後龍鎮路段高架今天凌晨發生4車連環撞車禍，造成1死3傷，現場一片狼籍。記者范榮達／攝影 國道3號苗栗縣後龍鎮路段高架今天凌晨發生4車連環撞車禍，造成1死3傷，警方初步調查蔡姓駕駛脫困後，疑因返回車子要拿手機，發生二度事故，遭隨後2輛車子撞上慘死，全案進一步處理中。

警方調查，汪姓男子（55歲）駕駛轎車今天凌晨零點半左右，開車途經國道3號126公里苗栗縣後龍鎮南下路段，因引擎溫度異常升高，車子要從中線車道切向外側車道，與蔡男（31歲）駕駛的轎車發生碰撞，撞擊力相當猛烈，汪男轎車後輪倒掛在中央分隔島，蔡男轎車則四腳朝天翻覆在內側車道。

事故發生後，2車內的3人都脫困，蔡男要返回車子拿手機，現場路段沒有路燈一片漆黑，同車女友認為太危險勸蔡男不要撿了，沒有多久另2輛轎車撞上來，蔡男當場慘死在車道，其中一輛轎車後輪還倒掛在中央分隔島。

警方說，這起4輛轎車連撞事故，造成1人死亡，3人受傷送醫，碎片散落內側、中線車道100多公尺，現場一片狼籍，封閉2個車道處理，約2個小時排除，車禍原因由警方進一步調查釐清。

警方並提醒高速公路因車速快，發生事故後，記得安全保命步驟，不要以身涉險，如果車輛故障或其他緊急情況無法繼續行駛時，應先啟亮方向燈，將車輛逐漸滑離車道停在路肩，再啟亮危險警告燈，並在車輛後方50到100公尺處豎立車輛故障標誌，警示後方來車。

如果車子無法滑離車道時，除啟亮危險警告燈，及在後方100公尺處豎立車輛故障標誌外，應即通知警方協助處理，待援期間，車上所有人員都應下車至車輛下游的護欄外，路側無護欄則於故障車輛下游適當處待援，並面向車道以隨時警戒後方來車，利用路邊緊急電話或手機報案。