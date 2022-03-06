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民宅地下室常有人進出 永康警破職業賭場逮28人
台南市永康警方獲報轄區有職業賭場牟利，警今凌晨在永康區小東路一處地下室，查獲包含賭場負責人與工作、把風人員及賭客共28人，警詢後將賭場負責人周姓男子、把風人員與陳姓屋主等6人依刑法賭博罪嫌移送法辦外，其餘23名賭客依社會秩序維護法各裁處9000元。
永康警方日前獲報永康區小東路647巷一處地下室常有不明人士進出，還有人把風。警監控發現是處職業賭場，見時機成熟，永康警分局今與市警局保安警察大隊霹靂小組破門攻堅，當時一群人正在聚賭玩天九牌，許多人無視防疫甚至脫口罩玩牌。
警喝令屋內人員不准動，查扣天九牌1副、骰子1盒、抽頭金現金2萬6600元及監視器等證物。在清查身分時，其中1名70歲婦人還驚嚇到忘了自己的出生年次。
這次出擊，警方共查獲包含賭場負責人與工作、把風人員及賭客共計28人，據知，這處職業賭場開張僅一周，周姓主嫌以每天5000元租金向陳姓屋主承租，沒想到才一周就露餡。
永康警方表示，職業賭場容易衍生幫派、黑道、槍械等暴力犯罪，影響社會治安，永康警呼籲民眾如發現周遭有任何可疑，請立即撥打110報案專線或與轄區派出所聯繫。
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