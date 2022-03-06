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提高救災救護能量 台南市消防人員展開互動訓練

聯合報 / 記者黃宣翰／台南即時報導

為提高救災救護能量，台南市消防局六大隊從今2月底到年底，每周二次舉辦救災救護互動訓練，由大隊挑選10名來自各單位優秀的緊急救護教官，以突襲方式至各分隊進行測驗；救災部分，由和緯分隊結合第六大隊各單位訓練時間，展開車禍救助、繩索架設系統等易地訓練。

因轄區涵蓋多元，消防局第六大隊救災救護案件類型複雜，且人口數不斷提升，勤務量相當繁重，但在救災救護的質量上仍不能馬虎。第六大隊大隊長邱淵明說，從救護部分自今年2月底開始，將原本的救護技能與知能的評核方式更升級，由大隊挑選救護教官楊順翔黃國典、李俊賢 等10名緊急救護教官，以突襲方式至各分隊測驗。

另外針對救災部分，由和緯分隊結合第六大隊所轄各單位訓練時間，結合不同單位假設情境及易地訓練，例如車禍救助、繩索架設系統及水線部署等作業，進一步討論及配合該單位所有器材及人力找出適合該單位執行方案。

原本讓基層詬病，救災救護訓練測驗內容場景不夠真實無法融入情境，公用器材無法及時上手的狀況也因為新的測驗方式有所改善，回饋也都相當正向。

消防局長李明峯表示，第六大隊對於救災救護工作品質的掌控方式，可大幅提升軟實力，並將救災現場進行更有效的管理，救災工作更有效率。

台南市和緯消防分隊員到公園消防分隊移地訓練，提高救災能力。記者黃宣翰／翻攝
台南市和緯消防分隊員到公園消防分隊移地訓練，提高救災能力。記者黃宣翰／翻攝
為提高救能救量，台南市和緯消防分隊員到土城消防分隊訓練。記者黃宣翰／翻攝
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教官 車禍

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