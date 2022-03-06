快訊

高雄確診者旅遊團北上基隆 「988餐廳」匡列3人採檢

高雄女失戀涉嫌縱火燒衣服洩憤釀火警 消防緊急疏散74人

聽新聞
test
0:00 / 0:00

老翁接到詐騙電話執意匯款 妻苦勸無效找警察成功阻止

聯合報 / 記者陳弘逸／高雄即時報導

高雄橋頭71歲孫姓老翁，日前接到詐騙集團來電，對方假冒網購食品公司的會計稱，作帳時設定錯誤，誤將購買食品費設12期扣款，要求對方匯款5萬元解除；當下在旁妻子聽聞，向老翁勸阻，他卻深信不疑要外出匯款。妻子無奈報警求助，經員警輪番勸說下，老翁才打消念頭。

孫姓老翁日前在家中接到詐騙集團來電，對方假冒網購食品公司的會計，在電話另一頭謊稱，誤將老翁購買食品的費用設定成分12期扣款，要求孫男到郵局操作ATM，匯款5萬元來解除設定。

當下孫姓老翁聽聞深信不疑，在旁聽著他講電話的妻子，不斷說「這是詐騙」；豈料，掛完電話後，老翁竟不顧妻子勸阻，還準備要出門匯款，老翁還認為自己是公務人員退休，不會受騙上當。妻子無奈報警求助，還向警方表示，自己丈夫接到詐騙電話，聽不進去，還執意要去匯款。

員警到場後，發現對方來電有異，經妻子與員警輪番苦勸之下，才終於讓孫姓老翁打消匯款念頭，也同時化解老夫老妻之間因詐騙而起爭執。

高雄橋頭71歲孫姓老翁日前接到詐騙集團來電，執意要外出匯款，妻子報警一同勸丈夫。記者陳弘逸／翻攝
高雄橋頭71歲孫姓老翁日前接到詐騙集團來電，執意要外出匯款，妻子報警一同勸丈夫。記者陳弘逸／翻攝
高雄橋頭71歲孫姓老翁日前接到詐騙集團來電，執意要外出匯款，妻子報警一同勸丈夫。記者陳弘逸／翻攝
高雄橋頭71歲孫姓老翁日前接到詐騙集團來電，執意要外出匯款，妻子報警一同勸丈夫。記者陳弘逸／翻攝

詐騙集團 網購

延伸閱讀

假警誆帳戶涉擄人勒贖 他打110查證戳破詐騙集團謊言

詐騙集團助轉接至假165專線 加Line教受害人騙行員

俄烏開打台股震盪 老翁險被騙改投資期貨匯出40萬老本

詐團嗆警「你懂不懂啊」 竟囂張唬民眾警察才是詐騙

相關新聞

高雄女失戀竟涉嫌縱火燒衣服洩憤釀火警 消防緊急疏散74人

高雄市大寮區一棟8層樓集合住宅一名郭姓女子今天凌晨疑似因與男友分手心情不佳，竟然在家中燃燒衣物洩憤，郭女見火勢越燒越大，...

影／休旅車沒看路直衝撞斷路燈？ 肇事駕駛：我撿東西

台中市李姓男子在今天凌晨4時許，開車行經北屯區軍功路時，疑未注意車前狀況，導致駕駛的休旅車偏移，撞斷路燈，附近民眾聽到巨...

影／誇張毒駕撞安全島 男恍惚但手中還緊握針筒不肯放

陳姓男子涉嫌毒駕，開車途中邊開車邊施打毒品，毒癮發作自撞安全島，台中市大甲警分局員警到場，他精神恍惚，員警看到他雙手緊握...

中山高永康BMW追撞貨櫃車起火 24歲駕駛逃出送醫不治

國道中山高台南永康南下路段今晨傳出轎車追撞貨櫃車轎車起火，轎車駕駛重傷自己逃出，經緊急送醫仍告不治，詳細肇事原因國道警方...

影／宜蘭4連棟鐵皮屋大火 代表會主席服務處燒掉

宜蘭縣宜蘭市復興路二段的4間鐵皮屋今清晨發生火警，火勢燃燒迅速，先是從服飾店與燒烤店之間冒出大火，再燒到旁邊的酒吧及市民...

國道3號苗後龍路段凌晨嚴重事故 4車追撞釀1死4傷

國道3號南下126公里苗栗縣後龍鎮路段，今天凌晨零點半左右發生嚴重車禍，4輛轎車碰撞，其中2輛嚴重變形，1名男性噴出車外...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。