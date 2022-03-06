聽新聞
test
0:00 / 0:00
老翁接到詐騙電話執意匯款 妻苦勸無效找警察成功阻止
高雄橋頭71歲孫姓老翁，日前接到詐騙集團來電，對方假冒網購食品公司的會計稱，作帳時設定錯誤，誤將購買食品費設12期扣款，要求對方匯款5萬元解除；當下在旁妻子聽聞，向老翁勸阻，他卻深信不疑要外出匯款。妻子無奈報警求助，經員警輪番勸說下，老翁才打消念頭。
孫姓老翁日前在家中接到詐騙集團來電，對方假冒網購食品公司的會計，在電話另一頭謊稱，誤將老翁購買食品的費用設定成分12期扣款，要求孫男到郵局操作ATM，匯款5萬元來解除設定。
當下孫姓老翁聽聞深信不疑，在旁聽著他講電話的妻子，不斷說「這是詐騙」；豈料，掛完電話後，老翁竟不顧妻子勸阻，還準備要出門匯款，老翁還認為自己是公務人員退休，不會受騙上當。妻子無奈報警求助，還向警方表示，自己丈夫接到詐騙電話，聽不進去，還執意要去匯款。
員警到場後，發現對方來電有異，經妻子與員警輪番苦勸之下，才終於讓孫姓老翁打消匯款念頭，也同時化解老夫老妻之間因詐騙而起爭執。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言