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影／大學生報警堅持車停老位置 找到車尷尬：酒後斷片

聯合報 / 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市江姓大學生在2日中午報警協尋自己的機車，江堅稱機車是停在「老位置」，不會有錯，但警方認為，江應該只是忘記機車停放位置，逐一在附近搜索後，就在不到100公尺處，找到江的機車，江看到機車才想起，停好車後被朋友載去喝酒，「酒後斷片才搞烏龍」。

台中市江姓大學生（20歲）在2日中午向第二警分局永興所報案，機車疑似遭竊，警方到場時，江堅稱自己固定將機車停在英才路、柳川西路口的停車格，「老位置」，不會曾停去其他地方。

第二分局永興所警員莊雅雲、盧澤賢到場協助，提醒江「十個說機車不見的報案人，有九個都是忘記停在哪裡，再仔細想看看」，不過將堅持機車都是停在老位置，應該是被人偷走，不過警方調閱監視器，發現機車並無移動到其他地點的紀錄。

警方與江在附近搜索，就在不到100公尺處，發現江的機車，江才滿臉尷尬，直說抱歉，前一天與朋友去喝酒唱歌，將機車停在該處，由朋友接送，後來喝酒喝到「斷片」，才忘記這段回憶，搞出烏龍，十分抱歉。

第二警分局長陳家銘呼籲，民眾應養成習慣，停車離開前，可以手機、相機拍張照片記錄停車位置，以免一時疏忽找不回愛車；另外，切勿將貴重物品留置於車上，停車後鑰匙也要記得拔出，以免遭受宵小覬覦。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

台中市江姓大學生2日報警稱機車遭竊，警方協助江找回機車。圖／第二警分局提供
台中市江姓大學生2日報警稱機車遭竊，警方協助江找回機車。圖／第二警分局提供
台中市江姓大學生2日報警稱機車遭竊，警方協助江找回機車。圖／第二警分局提供
台中市江姓大學生2日報警稱機車遭竊，警方協助江找回機車。圖／第二警分局提供

大學生 台中市

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