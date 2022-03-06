聽新聞
test
0:00 / 0:00
影／休旅車沒看路直衝撞斷路燈？ 肇事駕駛：我撿東西
台中市李姓男子在今天凌晨4時許，開車行經北屯區軍功路時，疑未注意車前狀況，導致駕駛的休旅車偏移，撞斷路燈，附近民眾聽到巨響，外出查看，並通知警方到場，經酒測李無酒精濃度，初判是未注意車前狀況釀禍，他辯稱「當時在撿東西」，全案將函請交大事故組分析肇因，並通知市府依法求償。
據查，李姓男子（37歲）在今天凌晨4時許，駕駛休旅車載另名女子行經北屯區軍功路一段時，疑沒注意車前狀況，低頭撿拾掉落物品，導致車輛偏移到路旁，撞斷路口的路燈。
第五警分局交通分隊獲報到場，李與女乘客都沒有受傷，李無酒精反應，現場僅有市府的路燈遭撞斷，初判是李為注意車前狀況釀禍，將函請台中市交通大隊事故組釐清肇事原因，並通知市府依規定後續求償，路燈在今早已排除，恢復通行。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言