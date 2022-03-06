影／休旅車沒看路直衝撞斷路燈？ 肇事駕駛：我撿東西

台中市李姓男子在今天凌晨4時許，開車行經北屯區軍功路時，疑未注意車前狀況，導致駕駛的休旅車偏移，撞斷路燈，附近民眾聽到巨響，外出查看，並通知警方到場，經酒測李無酒精濃度，初判是未注意車前狀況釀禍，他辯稱「當時在撿東西」，全案將函請交大事故組分析肇因，並通知市府依法求償。

據查，李姓男子（37歲）在今天凌晨4時許，駕駛休旅車載另名女子行經北屯區軍功路一段時，疑沒注意車前狀況，低頭撿拾掉落物品，導致車輛偏移到路旁，撞斷路口的路燈。