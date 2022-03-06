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影／休旅車沒看路直衝撞斷路燈？ 肇事駕駛：我撿東西

聯合報 / 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市李姓男子在今天凌晨4時許，開車行經北屯區軍功路時，疑未注意車前狀況，導致駕駛的休旅車偏移，撞斷路燈，附近民眾聽到巨響，外出查看，並通知警方到場，經酒測李無酒精濃度，初判是未注意車前狀況釀禍，他辯稱「當時在撿東西」，全案將函請交大事故組分析肇因，並通知市府依法求償。

據查，李姓男子（37歲）在今天凌晨4時許，駕駛休旅車載另名女子行經北屯區軍功路一段時，疑沒注意車前狀況，低頭撿拾掉落物品，導致車輛偏移到路旁，撞斷路口的路燈。

第五警分局交通分隊獲報到場，李與女乘客都沒有受傷，李無酒精反應，現場僅有市府的路燈遭撞斷，初判是李為注意車前狀況釀禍，將函請台中市交通大隊事故組釐清肇事原因，並通知市府依規定後續求償，路燈在今早已排除，恢復通行。

台中市李姓男子在今天凌晨行經北屯區軍功路時，撞斷路燈。圖／讀者提供
台中市李姓男子在今天凌晨行經北屯區軍功路時，撞斷路燈。圖／讀者提供
台中市李姓男子在今天凌晨行經北屯區軍功路時，撞斷路燈。圖／讀者提供
台中市李姓男子在今天凌晨行經北屯區軍功路時，撞斷路燈。圖／讀者提供
台中市李姓男子在今天凌晨行經北屯區軍功路時，撞斷路燈，今早市府已派員排除。圖／讀者提供
台中市李姓男子在今天凌晨行經北屯區軍功路時，撞斷路燈，今早市府已派員排除。圖／讀者提供

酒精 休旅車

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