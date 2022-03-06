假警誆帳戶涉擄人勒贖 他打110查證戳破詐騙集團謊言
高雄33歲傅姓男子，日前在家中接到詐騙集團來電並稱，傅男在台北開立的帳戶涉及擄人勒贖案，請他配合調查；還假冒楠梓警分局名義，會有承辦員警向他聯繫。傅男聽聞相當緊張，並主動撥打110向警方求證，才得知是詐騙集團的老套伎倆，後續也未理會對方再度來電。
傅男3月4日上午10時許，在家中的家用電話接到一通詐騙集團來電；對方稱，自己在台北開立的帳戶涉及一宗擄人勒贖案，需要配合調查。該詐騙集團還假冒楠梓分局名義，稱分局承辦警官會再回撥給他。
接聽完電話後，傅男當下相當緊張，立即撥打110報案電話轉楠梓警分局求證；經警方查證，傅男並未涉及擄人勒贖案，並向對方解釋，詐騙集團常謊稱涉及刑案等名義，進行詐騙。傅男得知後，則未再理會詐騙集團的二次來電。
楠梓警分局呼籲，「假檢警」、「假投資」、「假援交」等都常見詐騙手法，且詐騙手法花招百百種，也日新月異，提醒民眾多方查證，或立即撥打165及110請求警方協助，以防受騙上當。
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