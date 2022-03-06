女高中生自行車不翼而飛 苗警調監視器近2公里找回

苗栗市一名女高中生今年2月18日上學，自行車未上鎖停在路邊，放學後不翼而飛，警方據報調閱監視器近2公里，循線查獲涉嫌順手牽羊的楊姓老翁，他雖指稱誤以為是遭棄置的自行車，全案今天仍依竊盜罪嫌函送法辦。

警方初步調查，17歲詹姓女高中生2月18日上午上學，將自行車停放在學校旁路邊，並沒有上鎖，放學後發現自行車失去蹤影，她在附近巷弄搜尋許久，仍遍尋不著，只好到苗栗警察分局南苗派出所報案，請求警方協助。

警方一路調閱路口監視器近2公里，查出楊姓老翁（81歲）騎著電動自行車經過，看見這輛路邊自行車涉嫌順手牽走，員警在他最後出現地點周邊挨家挨戶查訪，1星期後終於找到他，今天依竊盜罪嫌函送苗栗地檢署偵辦。

警方將自行車物歸原主，女高中生失而復得，對警方鍥而不捨過濾周邊多處監視器，找回代步上學、下課代步自行車，頻頻表達感謝，強調自行車也會記得上鎖。