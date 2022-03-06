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女高中生自行車不翼而飛 苗警調監視器近2公里找回

聯合報 / 記者范榮達／苗栗即時報導

苗栗市一名女高中生今年2月18日上學，自行車未上鎖停在路邊，放學後不翼而飛，警方據報調閱監視器近2公里，循線查獲涉嫌順手牽羊的楊姓老翁，他雖指稱誤以為是遭棄置的自行車，全案今天仍依竊盜罪嫌函送法辦。

警方初步調查，17歲詹姓女高中生2月18日上午上學，將自行車停放在學校旁路邊，並沒有上鎖，放學後發現自行車失去蹤影，她在附近巷弄搜尋許久，仍遍尋不著，只好到苗栗警察分局南苗派出所報案，請求警方協助。

警方一路調閱路口監視器近2公里，查出楊姓老翁（81歲）騎著電動自行車經過，看見這輛路邊自行車涉嫌順手牽走，員警在他最後出現地點周邊挨家挨戶查訪，1星期後終於找到他，今天依竊盜罪嫌函送苗栗地檢署偵辦。

警方將自行車物歸原主，女高中生失而復得，對警方鍥而不捨過濾周邊多處監視器，找回代步上學、下課代步自行車，頻頻表達感謝，強調自行車也會記得上鎖。

苗栗分局呼籲民眾，機車忘拔鑰匙、自行車未上鎖，是目前遭竊最大原因，也都容易給宵小可趁之機，另外應盡量將車輛停放在燈光明亮，或有監視器處所，以降低遭竊風險，多一道關卡，就能降低成為歹徒下手目標。

楊姓老翁日前涉嫌順手牽羊偷走路邊的自行車，警方循線查獲，依竊盜罪嫌函送法辦。圖／民眾提供
楊姓老翁日前涉嫌順手牽羊偷走路邊的自行車，警方循線查獲，依竊盜罪嫌函送法辦。圖／民眾提供

電動自行車 監視器

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