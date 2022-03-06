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高雄女失戀涉嫌縱火燒衣服洩憤釀火警 消防緊急疏散74人

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高雄女失戀竟涉嫌縱火燒衣服洩憤釀火警 消防緊急疏散74人

聯合報 / 記者陳玫伶／高雄即時報導

高雄市大寮區一棟8層樓集合住宅一名郭姓女子今天凌晨疑似因與男友分手心情不佳，竟然在家中燃燒衣物洩憤，郭女見火勢越燒越大，想反悔卻無法撲滅火勢，郭女只好自行逃生後打119滅火，火警另造成73人倉皇逃生，幸無人受傷，警詢後依縱火罪嫌送辦。

據了解，郭女（29歲）住在大寮區民族路一棟集合住宅4樓，與父親、妹妹同住，今天凌晨2時許疑因剛與男友分手，心情不好，在房間內以打火機一件一件燒衣服，後來覺得後悔，卻沒辦法自行撲滅火勢，開門叫醒父親與妹妹後逃生，郭女到一樓再打電話報案求助。

警消2點1分獲報，派遣14車34人前往搶救，火光及濃煙從大樓4樓竄出，消防人員緊急疏散大樓內共74人，並布水線搶救，半小時內滅火，郭女房間全是焦黑痕跡，衣物及家具燒毀，幸好火勢未延燒到其他房間。

郭女鄰居睡覺過程中聽到有人大喊，「起火了！快下樓」，也有鄰居是聞到煙味才知道發生火警，穿著背心、睡衣就衝到樓下，消防人員滅火後，現場進行防火宣導，林園警分局員警事後將郭女帶回偵辦，警詢後依公共危險罪縱火罪嫌移送高雄地檢署。

高雄市大寮區一棟8層樓集合住宅今天凌晨發生火警，一名郭姓女子疑因與男友分手燒衣服洩憤，警消緊急疏散74人。記者陳玫伶／翻攝
高雄市大寮區一棟8層樓集合住宅今天凌晨發生火警，一名郭姓女子疑因與男友分手燒衣服洩憤，警消緊急疏散74人。記者陳玫伶／翻攝
高雄市大寮區一棟8層樓集合住宅今天凌晨發生火警，一名郭姓女子疑因與男友分手燒衣服洩憤，警消緊急疏散74人。記者陳玫伶／翻攝
高雄市大寮區一棟8層樓集合住宅今天凌晨發生火警，一名郭姓女子疑因與男友分手燒衣服洩憤，警消緊急疏散74人。記者陳玫伶／翻攝
高雄市大寮區一棟8層樓集合住宅今天凌晨發生火警，一名郭姓女子疑因與男友分手燒衣服洩憤，警消緊急疏散74人。記者陳玫伶／翻攝
高雄市大寮區一棟8層樓集合住宅今天凌晨發生火警，一名郭姓女子疑因與男友分手燒衣服洩憤，警消緊急疏散74人。記者陳玫伶／翻攝
高雄市大寮區一棟8層樓集合住宅今天凌晨發生火警，一名郭姓女子疑因與男友分手燒衣服洩憤，警消緊急疏散74人。記者陳玫伶／翻攝
高雄市大寮區一棟8層樓集合住宅今天凌晨發生火警，一名郭姓女子疑因與男友分手燒衣服洩憤，警消緊急疏散74人。記者陳玫伶／翻攝

分手 縱火

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