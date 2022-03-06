國道3號苗後龍路段凌晨嚴重事故 4車追撞釀1死4傷

國道3號南下126公里苗栗縣後龍鎮路段，今天凌晨零點半左右發生嚴重車禍，4輛轎車碰撞，其中2輛嚴重變形，1名男性噴出車外當場死亡，另有4人受傷，車禍原因由國道警方進一步調查中。

苗栗縣政府消防局今天凌晨零點半接獲通報，國道3號南下126公里苗栗縣後龍鎮路段發生連環車禍，人車趕到現場，其中，1名男性倒在內側車道明顯死亡，另3人受傷，分別送大千醫院、衛生福利部苗栗醫院救治，另有1人拒送。