國道3號苗後龍路段凌晨嚴重事故 4車追撞釀1死4傷

聯合報 / 記者范榮達／苗栗即時報導

國道3號南下126公里苗栗縣後龍鎮路段，今天凌晨零點半左右發生嚴重車禍，4輛轎車碰撞，其中2輛嚴重變形，1名男性噴出車外當場死亡，另有4人受傷，車禍原因由國道警方進一步調查中。

苗栗縣政府消防局今天凌晨零點半接獲通報，國道3號南下126公里苗栗縣後龍鎮路段發生連環車禍，人車趕到現場，其中，1名男性倒在內側車道明顯死亡，另3人受傷，分別送大千醫院、衛生福利部苗栗醫院救治，另有1人拒送。

國道警方封閉內側及中線2個車道處理，初步調查現場4輛小轎車事故在內側車道，2輛後輪掛在中間分隔島上，另有1輛四腳朝天翻覆，中間2輛車子嚴重扭曲變形，碎片散落路面近100公尺，現場一片狼籍，一名女駕駛在現場心有餘悸，表示從台北開車要到屏東，途經事故地點，沒有照明路燈，等她發現狀況時，煞車已經來不及，也不知道為什麼會撞得如此慘。

國道3號苗栗縣後龍鎮路段今天凌晨零點半左右發生4輛轎車嚴重故，造成1死4傷，現場一片狼籍。記者范榮達／攝影
國道3號苗栗縣後龍鎮路段今天凌晨零點半左右發生4輛轎車嚴重故，造成1死4傷，現場一片狼籍。記者范榮達／攝影
國道3號苗栗縣後龍鎮路段今天凌晨零點半左右發生4輛轎車嚴重故，造成1死4傷，現場一片狼籍。記者范榮達／攝影
國道3號苗栗縣後龍鎮路段今天凌晨零點半左右發生4輛轎車嚴重故，造成1死4傷，現場一片狼籍。記者范榮達／攝影

國道 車禍 苗栗縣

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