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男童跑超商玩玩具迷途 說這句話讓中警哭笑不得

聯合報 / 記者劉柏均／台中即時報導

台中后里吳姓男童日前趁祖母不注意，獨自跑到500公尺外超商想買玩具，被民眾發現疑似走失報警，男童還童言童語表示「自己有帶錢，想買玩具」，令員警哭笑不得；警方陪著男童沿路指認環境並打聽，終於順利護送他回家。

台中后里吳姓男童(5歲)雙親皆在工作，平日由祖母照顧，日前竟趁家人不注意，偷跑到超商玩玩具，被民眾發現疑似走失報警。大甲警分局義理所警員潘星宇、何秩騰獲報後上前關心，抵達時吳童還單純的說要買玩具，並表示身上有錢，令員警哭笑不得。

警方向男童詢問住家地址時，卻說不出來，心情逐漸焦急；警員一邊安撫，一邊以引導方式詢問，判斷幼童家應該離超商不遠，陪著男童沿路指認周圍環境，並向周遭鄰居打聽男童住址，護送男童回家，交由祖母照顧，在家焦急如焚的祖母看到警察帶著孫子返家，感到錯愕又如釋重負，對警方深表感謝之意。

大甲警分局義里所所長紀適華呼籲，幼童活動力充沛，家長需在旁看顧避免走失或發生危險，若家屬發現家中兒童不慎走失，可立即撥打110報案尋求協助。

台中后里吳姓男童平日由祖母照顧，日前趁家人不注意，偷跑到超商玩玩具，遭民眾發現報警。圖／民眾提供
台中后里吳姓男童平日由祖母照顧，日前趁家人不注意，偷跑到超商玩玩具，遭民眾發現報警。圖／民眾提供
警員陪著男童沿路指認周圍環境，並向周遭鄰居打聽男童住址，護送男童回家，交由祖母照顧。圖／民眾提供
警員陪著男童沿路指認周圍環境，並向周遭鄰居打聽男童住址，護送男童回家，交由祖母照顧。圖／民眾提供

超商 后里

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