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2歲男童露營區走失4小時 200多人搜山在竹林找回

聯合報 / 記者胡蓬生／苗栗即時報導

嘉義縣一名2歲男童跟父母到苗栗縣獅潭鄉露營，原本孩子待在露營區的兒童遊戲區內，但中午媽媽要找小孩吃飯，卻驚覺不見男童人影。園主透過廣播請遊客都幫忙找人，找了一個多小時也沒見到人，最後在警方、消防及民眾近200人合力搜尋，下午4點在露營區約600公尺的竹林陡坡內終於發現走失男童，現場歡聲雷動，男童父母則緊抱孩子激動落淚。

大湖警分局和興派出所下午2點多接獲報案指稱露營區內「有小孩走失2小時」，員警立即趕往，報案人邱姓女子表示她2歲兒子12點多在露營區的兒童遊戲區遊玩，要叫他吃中餐時才發現小孩不見，立即通知園主廣播，也請露營區內所有遊客加入協尋，但找了1個半小時也沒發現孩子去向。

大湖警分局長林炎巨知悉後，立指揮偵查隊、獅潭分駐所、百壽派出所派員協尋，並請和興派出所通知獅潭消防分隊協助，人員到齊後在露營區內及周邊大圳擴大找尋，下午3點30分在距遊戲區約450公尺處的竹林裡找到走失兒童的鞋子，家長確認後，眾人立即集中人力從找到鞋子的地點向外擴大尋找，半小時後果然在竹林陡坡的上方找到男童，檢視孩子身上沒受到任何傷，他的父母更是喜極而泣。

大湖警方呼籲親子出遊時，盡量別讓小孩離開父母親視線範圍，以避免類似案件再發生。

2歲男童從露營區內走失，園內所有遊客都加入搜尋的行列。圖／民眾提供
2歲男童從露營區內走失，園內所有遊客都加入搜尋的行列。圖／民眾提供
下午4點左右終於找到走失的男童。圖／民眾提供
下午4點左右終於找到走失的男童。圖／民眾提供
下午3點30分在距遊戲區約450公尺處的竹林裡找到走失兒童的鞋子。圖／民眾提供
下午3點30分在距遊戲區約450公尺處的竹林裡找到走失兒童的鞋子。圖／民眾提供

露營區 嘉義

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