「麟洋配」化身警察：不要人沒見到就相信網路交情

台北市警察局統計，今年2月份高發詐欺案件，案件數增加最多的詐騙手法，第一名為假投資詐騙、其次為解除分期付款及假網路拍賣詐騙，這三項詐騙主要被害年齡在20至29歲，顯示被害人以年輕人比例為多。

台北市警察局特別邀請奧運羽球男雙金牌「麟洋配」，由王齊麟、李洋，在羽球場換上警察制服，藉由陽光正面的形象，融合他們在奧運賽事上的經典畫面，以及得獎背後的肺腑名言金句，拍攝一系列宣導照片，再從照片中帶出預防詐騙的各種方法，破解各類常見的詐騙手法。

當時「麟洋配」在獲勝當下於場上慶祝方式，兩人姿勢剛好相反，網友都說像拜拜擲茭的「聖筊」，這面金牌得來不易，唯有過程中不懈的努力，就如同投資沒有穩賺不賠、不可能輕易獲利得勝。

當然有時候在球場上的判斷也很重要，終場Taiwan In的金牌決勝點，就是關鍵的界內球得分，因此王齊麟要藉此告訴大家，在網路購物，務必慎選網購電商平臺，不要在社群的一頁式廣告消費，不受低價、搶購、限量等廣告用語吸引，也不要聽信電話客服操作網路ATM，當下的判斷很重要！

「麟洋配」說，他們在賽場上就像「情侶」一樣，互相扶持、溝通，補位都很有默契，這是真實的互動接觸，而不是像在網路上跟你噓寒問暖套交情，找到藉口要借錢，連真人都還沒見到，就被騙走一堆錢。