汽車失控自撞安全島 後車閃避不及追撞釀5傷

今天下午，22歲單姓男子駕車載同4人，欲至淡水馬偕醫院探病。卻在途中自撞安全島，導致後方來車閃避不及直接追撞，造成單男與其4名乘客，肢體多處擦挫傷，緊急送醫並無大礙。肇事雙方駕駛沒有酒駕，肇事原因有待警調查釐清。

經查證，22歲單姓男駕駛，今天下午近5時許，駕車載著另4人，準備到淡水馬偕醫院探病。未料，途中行經新北市淡水區民權路與民富街口（淡水往台北方向），不慎自撞安全島。

導致同向後方洪姓女子（51歲）所駕駛的汽車閃避不及從後追撞，車身偏移擋路2個車道。警、消獲報迅速趕抵，經檢視單男與其車內另4名乘客，肢體多處擦、挫傷，緊急送醫急救，所幸並無大礙。