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汽車失控自撞安全島 後車閃避不及追撞釀5傷

聯合報 / 記者曾伯愷／新北即時報導

今天下午，22歲單姓男子駕車載同4人，欲至淡水馬偕醫院探病。卻在途中自撞安全島，導致後方來車閃避不及直接追撞，造成單男與其4名乘客，肢體多處擦挫傷，緊急送醫並無大礙。肇事雙方駕駛沒有酒駕，肇事原因有待警調查釐清。

經查證，22歲單姓男駕駛，今天下午近5時許，駕車載著另4人，準備到淡水馬偕醫院探病。未料，途中行經新北市淡水區民權路與民富街口（淡水往台北方向），不慎自撞安全島。

導致同向後方洪姓女子（51歲）所駕駛的汽車閃避不及從後追撞，車身偏移擋路2個車道。警、消獲報迅速趕抵，經檢視單男與其車內另4名乘客，肢體多處擦、挫傷，緊急送醫急救，所幸並無大礙。

由於正值周末假日，車禍現場一度造成車流回堵數公里，近1小時順利排除恢復順向通車。肇事雙方駕駛沒有酒駕，確切肇事原因及責任歸屬，有待警方調查後釐清。

今天下午新北市淡水區民權路與民富街口發生車禍，警方到場處理。記者曾伯愷／翻攝
今天下午新北市淡水區民權路與民富街口發生車禍，警方到場處理。記者曾伯愷／翻攝
今天下午新北市淡水區民權路與民富街口發生車禍，警方到場處理。記者曾伯愷／翻攝
今天下午新北市淡水區民權路與民富街口發生車禍，警方到場處理。記者曾伯愷／翻攝
今天下午新北市淡水區民權路與民富街口發生車禍，警方到場處理。記者曾伯愷／翻攝
今天下午新北市淡水區民權路與民富街口發生車禍，警方到場處理。記者曾伯愷／翻攝
今天下午新北市淡水區民權路與民富街口發生車禍，警方到場處理。記者曾伯愷／翻攝
今天下午新北市淡水區民權路與民富街口發生車禍，警方到場處理。記者曾伯愷／翻攝

淡水 馬偕醫院 車禍

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