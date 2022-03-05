提醒自己減速仍出事 砂石車與轎車相撞1死1傷

高雄市一名牟姓女子今天下午近4時許駕駛滿載的砂石車，直行美濃區復興街二段，行經龜山街口時，一輛陳姓男子駕駛的小轎車突然從龜山街口出來，牟女閃避不及直接撞上，小轎車右前座的84歲陳姓男子當場沒呼吸心跳，送醫搶救無效。

牟女（47歲）表示，她擔任砂石車駕駛已有1年多資歷，經常走美濃復興街二段這條路，但因這條路開放大車行走時間只有每天上午8點至下午4點，加上許多在地民眾騎機車經過，每次走都提醒自己要非常小心。

牟女回憶事發當時情況，下午3點多她如常開車載貨由高樹方向往美濃方向前進，準備到台南玉井，即使時間有點來不及，還是一切以安全為主，車速僅開每小時50公里左右，當開到龜山街時，陳男（28歲）駕駛的轎車突然從左側竄出，牟女急忙往右閃避、踩煞車，但砂石車還是直直撞上轎車右側，坐在右前座的陳男爺爺（84歲）當場失去呼吸心跳。

兩車相撞後，砂石車往右衝進農田，撞倒一棵樹連帶拉斷上方的高壓電線，轎車也被撞進路邊排水溝，車輛右側嚴重變形，牟女與陳男爺爺一度受困車上，牟女公司老闆後續到場砸破車窗玻璃，協助拉出牟女，牟女身體無大礙，陳男自行脫困，右胸肋骨斷了約5根，意識清楚送醫，陳男爺爺傷勢嚴重，消防人員以破壞器材拉出並緊急實施心肺復甦術，下午4點26分到院還是搶救無效死亡。

現場民眾表示，事故當下聽到碰一聲出來查看，陳男爺爺被拉出來後消防人員一直實施心肺復甦術，感覺凶多吉少。牟女被救出後一直留在現場，雖然自己沒受傷，但聽到陳男爺爺死亡，情緒有些低落。

因砂石車須由大型吊車吊離，目前該路段由旗山警分局員警協助進行交通管制，員警為雙方駕駛實施酒測，酒測值皆為零，因該路口沒有監視器，後續肇事原因還有待警方釐清。