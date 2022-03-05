快訊

黨主席人馬挫敗？ 國民黨常委選舉結果出爐...他衝最高票

54歲美魔女視后突PO病床照 「終於有力氣動」病情曝光

跑車衝撞2機車3傷 維修費破40萬元

聯合報 / 記者李宗祐／嘉義即時報導

昨天有輛保時捷跑車行經嘉義市立仁一處路口時突然疑衝向對向車道衝撞2部機車，其中1名騎士慘遭噴飛約5公尺，計有3人受傷送醫，跑車駕駛沒有受傷，擋風玻璃大片碎裂、保險桿等也損壞，估計維修費用超過40萬元；警方初步調查，疑跑車轉彎幅度過大越過雙黃線肇禍。

昨天上午11時許，2部機車從立仁路往吳鳳南路方向行進，在經過一處路口時，突然被一輛跑車迎面撞過來，2名機車騎士閃避不及撞上，當中年約43歲柯姓男騎士慘遭噴飛約5公尺，造成臉部及肢體皆有多處撕裂傷及擦傷，另部機車騎士與乘客也有擦挫傷，嘉義市消防局據報將3名傷者分別送往醫院治療，幸好都沒有生命危險。

警方於現場蒐證初步調查，年約20多歲跑車駕駛疑似酒駕，從路口轉彎出來時幅度過大越過雙黃線衝撞對向車道肇禍，詳細肇事原因持續調查中。

中古車業者吳育才表示，從照片上看跑車擋風玻璃碎裂、保險桿、右前葉、引擎蓋等處都有損壞來估算，那片玻璃就要9萬元，加上其他零件及工資等少說也要40萬元。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

消防救護人員幫忙慘遭衝撞噴飛的柯姓騎士急救處置後送醫院治療。記者李宗祐／翻攝
消防救護人員幫忙慘遭衝撞噴飛的柯姓騎士急救處置後送醫院治療。記者李宗祐／翻攝
疑跑車轉彎幅度過大越過雙黃線肇禍，其擋風玻璃大片碎裂。記者李宗祐／翻攝
疑跑車轉彎幅度過大越過雙黃線肇禍，其擋風玻璃大片碎裂。記者李宗祐／翻攝

跑車 機車騎士 嘉義 保時捷

延伸閱讀

全新Nissan Z跑車原廠時程公布 3月生產6月正式販售

千萬跑車助陣！J.Sheon獻第一次「拒絕害羞」

橘喵高富帥霸氣「開紙箱瑪莎拉蒂」撩爆貓奴 網全暈：貓司機帶我上車～

台中大里轎車追撞軍卡　1噴飛車外慘死、1重傷

相關新聞

他撿到80萬鑽表與戒指沒交給派出所 涉侵占函辦

新北市樹林區沈姓男子，日前在大安路上拾獲一只收納包，內有支香奈兒J12鑽表、蒂芬妮1克拉黃鑽戒指，沈男沒交給警察，反而把...

砂石車與轎車碰撞　兩車頭全毀一昏迷一輕傷

高雄美濃區復興街二段鄰近高美大橋，今天下午發生轎車與砂石車碰撞事故，兩車碰撞後，砂石車撞倒路旁電桿車頭全毀，轎車則被卡在...

北市分局下午警鈴大響 女警微波爐加熱麵包燒焦冒煙

台北市警大同分局今天下午4點半傳出火警，整棟分局的火警警鈴連響10分鐘，消防員到場發現是3樓警備隊內的微波爐冒煙，確認煙...

大同區下午發生砍人案 1男疑感情糾紛遭砍

台北市大同區下午發生砍人案，40歲鄭姓男子遭人持刀砍傷背部、右大腿，嫌犯當下搭計程車逃逸，警方已通知計程車司機到案說明，...

影／400多萬骨董遭竊 汐警6小時速逮2嫌、贓物全追回

新北市汐止山區一間透天住宅發生重大竊案，屋主收藏價值400多萬元的青銅器、古董刀、玉璽、陶瓷器等骨董近百件，遭竊賊搜刮一...

轎車駕駛躲警方攔查逃上國道翻車 警方逮捕肇事男

1名男子開車在高雄市前鎮區違規迴轉，遇警方攔車，卻一路逃上國道1號，在國道1號北上372公里處翻車。員警自機車道追上，正...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。