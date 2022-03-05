跑車衝撞2機車3傷 維修費破40萬元

昨天有輛保時捷跑車行經嘉義市立仁一處路口時突然疑衝向對向車道衝撞2部機車，其中1名騎士慘遭噴飛約5公尺，計有3人受傷送醫，跑車駕駛沒有受傷，擋風玻璃大片碎裂、保險桿等也損壞，估計維修費用超過40萬元；警方初步調查，疑跑車轉彎幅度過大越過雙黃線肇禍。

昨天上午11時許，2部機車從立仁路往吳鳳南路方向行進，在經過一處路口時，突然被一輛跑車迎面撞過來，2名機車騎士閃避不及撞上，當中年約43歲柯姓男騎士慘遭噴飛約5公尺，造成臉部及肢體皆有多處撕裂傷及擦傷，另部機車騎士與乘客也有擦挫傷，嘉義市消防局據報將3名傷者分別送往醫院治療，幸好都沒有生命危險。

警方於現場蒐證初步調查，年約20多歲跑車駕駛疑似酒駕，從路口轉彎出來時幅度過大越過雙黃線衝撞對向車道肇禍，詳細肇事原因持續調查中。

中古車業者吳育才表示，從照片上看跑車擋風玻璃碎裂、保險桿、右前葉、引擎蓋等處都有損壞來估算，那片玻璃就要9萬元，加上其他零件及工資等少說也要40萬元。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康