男發文控攔檢態度差 高市警：勸導熄菸無效才開單
高雄周姓男子昨發文控訴遭警攔查要求熄菸，員警不但態度差還因車上抽菸開罰600元。鳳山警分局澄清，周男是因和員警對談手持香菸且經勸導不聽才開罰，與發文內容有出入。
周男昨晚在臉書「爆料公社二社」PO文指控，開車遇到4個臨檢員警態度不佳，不但要求他不能在車上抽菸，還說有問題可以去申訴，他認為警方把民眾當成酒駕或通緝犯，甚至誣賴沒繫安全帶，口氣還很差，被開600元罰單相當不舒服。
對此，高雄市政府警察局鳳山分局下午發布訊息回應，針對民眾在臉書社團發布駕車抽菸遇警臨檢，不滿遭開單貼文，經查為鳳山分局五甲派出所及南成派出所組成的聯合警網，昨晚10時起在鳳頂路上執行威力路檢勤務。
鳳山分局指出，由於周男駕車行經鳳頂路時，遭員警發現其自小客車一邊大燈不亮攔下，期間他在車上與員警對談時手持香菸，飄出的菸霧及菸味已影響其他用路人，員警才勸他熄菸，但卻遭拒絕。
警方指出，因執勤員警勸導熄菸無效，只得將他依道路交通管理處罰條例「汽機車駕駛人行駛於道路，手持香菸、吸食、點燃香菸致有影響他人行車安全之行為者，處新台幣600元罰鍰」，全案與周男發文內容有所出入。
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