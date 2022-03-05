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影／400多萬骨董遭竊 汐警6小時速逮2嫌、贓物全追回
新北市汐止山區一間透天住宅發生重大竊案，屋主收藏價值400多萬元的青銅器、古董刀、玉璽、陶瓷器等骨董近百件，遭竊賊搜刮一空，警方獲報以車追人，昨僅花6小時，迅速逮獲康姓、陳姓兩名竊嫌，遭竊贓物全數追回，警詢後今依加重竊盜罪嫌將二人移送士林地檢署偵辦。
汐止警分局烘內派出所昨天上午8時50分接獲葉姓男子報案，指稱位於汐止區一處透天住宅內存放收藏多年，總價值約400多萬元的青銅器、古董刀、玉璽、陶瓷器等骨董近百件，遭竊賊搜刮一空。
汐止警方立即成立專案小組，由於犯嫌作案時皆全程面戴口罩，但案發地點只有一條聯外道路，派出所調閱案發地點周邊監視器畫面，偵查隊循線分工追查及探訪，過濾出休旅車及租賃小貨車兩輛可疑車輛，以車追人，查出康男（43歲）、陳男（67歲）2人涉有重嫌，報請士林地檢署檢察官指揮偵辦。
警方昨天下午2時持拘票，前往新北市蘆洲區查獲涉案康男，經突破其心防，康坦承犯行不諱，並帶同警方前往台北市大同區重慶北路2段查獲同夥陳男，並在該處起獲青銅劍、青銅器、硯台、玉璽等遭竊贓物，案發僅6小時，全數追回一件都沒少，讓被害人感謝不已。
據了解，康男為早餐店員工，而陳男則是準備經營古玩店，二人先在3日前往汐止區瑞松街一帶，沿途勘察地形後，利用4日清晨4時許，分乘租賃小貨車及休旅車，隨機挑選透天式住宅為目標下手行竊，二嫌一度以為挖到寶，沒想到得手才6小時，還來不及銷贓，就被警方查獲。
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