火災頻傳威脅救援安全 桃園消防衣大更新藏玄機

桃園市消防局外勤隊員多達1380人，為提升搶救安全性3月起全面換發新式消防衣，除分隊長級以上雙肩做顏色區分，並全國首創度購入無線電保護套，以防止火場高溫干擾訊號威脅消防員生命安全，新式消防衣後頸也有「救援拖拉系統」，萬一有人倒下可快速、省力拖拉救出。

桃園市消防局表示，因舊式消防衣顏色易殘留髒汙、掛點不夠，從隊員開始逐步採購汰換新式消防衣褲，另3月1日起包括分隊長層級以上一次換新，而為區分救援現場指揮層級，分隊長雙肩以棕色設計，副大隊長、大隊長等以上則為紅色。

災害搶救科科長歐忠威指出，新式消防衣強化整體耐髒、耐磨功能，設有2個無線電袋、胸燈掛勾，後頸另有救援拖拉系統（Drag Rescue Device DRD）。

歐忠威說，該系統用途在於，萬一火場有隊員昏迷倒地，可直接拉開抽出縫在衣內的繩索，直接以快速、省力方式將人員拖拉救出，以免在狹小空間難以施力耽誤救援時間。

另外根據國外研究，火場內高溫會干擾無線電訊號，恐造成隊員在封閉場所內溝通受阻，造成訊號耗損（Coupling loss）甚至是無法發訊，將嚴重威脅出勤生命安全，其中又以無線電外接麥克風處（Talk’s mic，俗稱「托咪」）的地方最脆弱。