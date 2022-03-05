快訊

高雄夫妻參加旅遊團雙染疫 同遊覽車已4人中鏢「座位圖曝光」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

火災頻傳威脅救援安全 桃園消防衣大更新藏玄機

聯合報 / 記者曾健祐／桃園即時報導

桃園市消防局外勤隊員多達1380人，為提升搶救安全性3月起全面換發新式消防衣，除分隊長級以上雙肩做顏色區分，並全國首創度購入無線電保護套，以防止火場高溫干擾訊號威脅消防員生命安全，新式消防衣後頸也有「救援拖拉系統」，萬一有人倒下可快速、省力拖拉救出。

桃園市消防局表示，因舊式消防衣顏色易殘留髒汙、掛點不夠，從隊員開始逐步採購汰換新式消防衣褲，另3月1日起包括分隊長層級以上一次換新，而為區分救援現場指揮層級，分隊長雙肩以棕色設計，副大隊長、大隊長等以上則為紅色。

災害搶救科科長歐忠威指出，新式消防衣強化整體耐髒、耐磨功能，設有2個無線電袋、胸燈掛勾，後頸另有救援拖拉系統（Drag Rescue Device DRD）。

歐忠威說，該系統用途在於，萬一火場有隊員昏迷倒地，可直接拉開抽出縫在衣內的繩索，直接以快速、省力方式將人員拖拉救出，以免在狹小空間難以施力耽誤救援時間。

另外根據國外研究，火場內高溫會干擾無線電訊號，恐造成隊員在封閉場所內溝通受阻，造成訊號耗損（Coupling loss）甚至是無法發訊，將嚴重威脅出勤生命安全，其中又以無線電外接麥克風處（Talk’s mic，俗稱「托咪」）的地方最脆弱。

因此桃園消防首創購入1600條無線電保護套，能夠完整包覆無線電外接麥克風處，材質則是亞克力（MODACRYLIC）纖維製成，符合防火規格，可有效保護麥克風、阻絕高溫，達到消防員在火場內的通訊安全。

新式消防衣分隊長（左）、副大隊長以上（右）雙肩各以棕色、紅色做區分。圖／桃園市消防局提供
新式消防衣分隊長（左）、副大隊長以上（右）雙肩各以棕色、紅色做區分。圖／桃園市消防局提供
新式消防衣後頸另有救援拖拉系統，萬一火場有隊員昏迷倒地，可直接拉開抽出縫在衣內的繩索，以快速、省力方式將人員救出。圖／桃園市消防局提供
新式消防衣後頸另有救援拖拉系統，萬一火場有隊員昏迷倒地，可直接拉開抽出縫在衣內的繩索，以快速、省力方式將人員救出。圖／桃園市消防局提供
桃園消防局首創全國購入無線電保護套，可阻絕高溫避免無線電訊號遭干擾或破壞。圖／桃園市消防局提供
桃園消防局首創全國購入無線電保護套，可阻絕高溫避免無線電訊號遭干擾或破壞。圖／桃園市消防局提供

桃園 高溫 消防員

延伸閱讀

民眾黨桃園市長初選前 明晚先辦「擂台賽」

7-ELEVEN跨界合作推電動車充電服務！花蓮、桃園、南投3門市率先導入

桃園羅浮高中新建校舍落成 特色餐旅科系招生爆滿

桃園本土+1 2處足跡曝、觀音國小今二採

相關新聞

他撿到80萬鑽表與戒指沒交給派出所 涉侵占函辦

新北市樹林區沈姓男子，日前在大安路上拾獲一只收納包，內有支香奈兒J12鑽表、蒂芬妮1克拉黃鑽戒指，沈男沒交給警察，反而把...

影／400多萬骨董遭竊 汐警6小時速逮2嫌、贓物全追回

新北市汐止山區一間透天住宅發生重大竊案，屋主收藏價值400多萬元的青銅器、古董刀、玉璽、陶瓷器等骨董近百件，遭竊賊搜刮一...

轎車駕駛躲警方攔查逃上國道翻車 警方逮捕肇事男

1名男子開車在高雄市前鎮區違規迴轉，遇警方攔車，卻一路逃上國道1號，在國道1號北上372公里處翻車。員警自機車道追上，正...

火災頻傳威脅救援安全 桃園消防衣大更新藏玄機

桃園市消防局外勤隊員多達1380人，為提升搶救安全性3月起全面換發新式消防衣，除分隊長級以上雙肩做顏色區分，並全國首創度...

投資比特幣被詐445萬 紅袋裝衛生紙釣出詐騙車手

台中市陳姓女子2年前透過網路介紹投資比特幣，才3周就先後匯款共445萬3494元到詐騙集轉指示帳戶，事後發覺遭騙，配合警...

捷運成詐團利用收簿地點 老翁險被騙幸錯站下車

台北市捷運警察隊日前接獲李姓女子報案，父親接獲疑似詐騙電話，獨自外出搭乘捷運趕去府中站，捷警獲報後趕到府中站，阻止交付存...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。