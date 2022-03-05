投資比特幣被詐445萬 紅袋裝衛生紙釣出詐騙車手

台中市陳姓女子2年前透過網路介紹投資比特幣，才3周就先後匯款共445萬3494元到詐騙集轉指示帳戶，事後發覺遭騙，配合警方指示，佯裝願面交260萬餘元稅金，取回本金及3000多萬元獲利，把衛生紙裝在紅色紙袋偽裝成現金，趁「取現專員」黃姓車手出面取款時依現行犯當場逮捕，再循線查獲上游車手頭陳姓男子到案。新北地檢署日前依加重詐欺取財未遂罪起訴陳男，黃男則經台中地檢署起訴，全案現由台中地院審理中。

起訴指出，陳男與黃男在2020年9月加入詐騙集團，分別擔任車手頭與「取現專員」，台訲市陳姓女子於2020年9月初接獲詐騙集團成員透過WhatsApp以「Aavid Lee」暱稱，佯裝是「KKR公司」客服人員，傳訊可投資比特幣做短期獲利，陳女誤信可輕鬆賺錢，將對方加入好友，並於同年月自7日起至28日，多次依指示匯款到指定帳戶共445萬3494元。

事隔一個月發現毫無進帳，驚覺遭騙向台中市警方報案，並配合警方再度與對方連繫，假裝願交付百分之十的稅金共266萬3927元，來取回本金及3000多萬元獲利，詐騙集團並告知「取現專員」會出示100元紙鈔一張做為信物。

2020年11月20日，陳女依台中警方指示，將衛生紙裝在紅色紙袋內，偽裝成內有266萬餘元現金，雙方相約在台中市北屯區面交，警方趁「取現專員」黃姓車手持一張百元鈔出面取款時依現行犯當場逮捕，再循線查獲上游車手頭陳男到案。