捷運成詐團利用收簿地點 老翁險被騙幸錯站下車

台北市捷運警察隊日前接獲李姓女子報案，父親接獲疑似詐騙電話，獨自外出搭乘捷運趕去府中站，捷警獲報後趕到府中站，阻止交付存摺印章。捷警指出，各捷運站常成為民眾與人約定見面地點，更有詐騙集團以電話遙控「目標」民眾，約定在捷運站「面交」印章存摺等。

捷警指出，年過7旬的李姓男子，在家接獲不明電話，立即單獨出門，趕路過程中，李男女兒剛好打電話給父親，父親卻說要協助刑案處理，李女感覺有異立即撥打110報案。

捷警隊獲報立即派遣第四分隊警員蔡雨良、唐紳洋趕往現場；原來李男接獲一通自稱是新北市警察局刑警打來的電話，聲稱李男涉及多起刑案，需暫時凍結銀行帳戶進行調查，「刑警」甚至留下所屬機關的總機電話及分機號碼，並約李男中午在捷運府中站見面，要求李男攜帶所有的銀行存摺及提款卡、印章以進行查證，並要求製作報案三聯單等。

李男家屬曾回撥電話號碼，確實是新北市警察局總機電話，但分機號碼却不能接通。