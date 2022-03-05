快訊

俄軍宣布停火 履行人道走廊承諾

高雄今增本土3例確診 為左營自助餐女店員的家人

聽新聞
test
0:00 / 0:00

捷運成詐團利用收簿地點 老翁險被騙幸錯站下車

聯合報 / 記者廖炳棋／台北即時報導

台北市捷運警察隊日前接獲李姓女子報案，父親接獲疑似詐騙電話，獨自外出搭乘捷運趕去府中站，捷警獲報後趕到府中站，阻止交付存摺印章。捷警指出，各捷運站常成為民眾與人約定見面地點，更有詐騙集團以電話遙控「目標」民眾，約定在捷運站「面交」印章存摺等。

捷警指出，年過7旬的李姓男子，在家接獲不明電話，立即單獨出門，趕路過程中，李男女兒剛好打電話給父親，父親卻說要協助刑案處理，李女感覺有異立即撥打110報案。

捷警隊獲報立即派遣第四分隊警員蔡雨良、唐紳洋趕往現場；原來李男接獲一通自稱是新北市警察局刑警打來的電話，聲稱李男涉及多起刑案，需暫時凍結銀行帳戶進行調查，「刑警」甚至留下所屬機關的總機電話及分機號碼，並約李男中午在捷運府中站見面，要求李男攜帶所有的銀行存摺及提款卡、印章以進行查證，並要求製作報案三聯單等。

李男家屬曾回撥電話號碼，確實是新北市警察局總機電話，但分機號碼却不能接通。

幸運的是，李男搭乘捷運時因過於緊張導致錯站下車，還沒與對方碰面交付存摺印章前，員警即時趕到現場；李男說明時雙手不斷發抖，顯得非常緊張，員警持續安撫並說明警方辦案絕對不會要求民眾提供印章、存摺查證，若要製作筆錄或三聯單時，一定是約定在分局或派出所。

捷運成詐團利用收簿地點，李姓老翁差點被騙，幸好他錯站下車，遭員警蔡雨良阻止交付存摺等物品。記者廖炳棋／翻攝
捷運成詐團利用收簿地點，李姓老翁差點被騙，幸好他錯站下車，遭員警蔡雨良阻止交付存摺等物品。記者廖炳棋／翻攝

捷運 警察

延伸閱讀

台南捷運深綠線串聯南科、沙崙 交通部支持納優先路網

別拿酒精噴捷運座椅 恐「落漆」沾染衣物、隨身物品

2分鐘誇張對話！警問「方便視訊嗎」 詐團竟回「好啊」

詐團嗆警「你懂不懂啊」 竟囂張唬民眾警察才是詐騙

相關新聞

他酒測不吹氣盧半小時消極拒測罰18萬 一查18年6次酒駕

高雄陳姓男子疑似酒後騎車，被左營警方攔查，陳男先假意配合，還猛拍雙頰，最後陳男推託約半小時後，因多次消極拒測，被警方依道...

影／衛星天線盤掉落砸車 屋主賠5.3萬和解

昨天下午2時許，新北市三峽區和平街突然從天掉落「衛星天線盤」，剛好砸中路過汽車，造成汽車車體多處毀損，警方獲報到場，協助...

他撿到80萬鑽表與戒指沒交給派出所 涉侵占函辦

新北市樹林區沈姓男子，日前在大安路上拾獲一只收納包，內有支香奈兒J12鑽表、蒂芬妮1克拉黃鑽戒指，沈男沒交給警察，反而把...

醫科生洗澡奪門而出追竊賊 意外被封「內褲俠」

勇敢是好事，除了獲得稱讚，更可能意外得到特別稱號。台灣一名醫科生日前於租住處洗澡時突然聽到怪聲，開門探頭往外一看，竟見到一名陌生男子狀甚驚慌即時逃跑。醫科生想到男子或是爆竊賊人，未及理會當僅穿內褲便拔腿追出

捷運成詐團利用收簿地點 老翁險被騙幸錯站下車

台北市捷運警察隊日前接獲李姓女子報案，父親接獲疑似詐騙電話，獨自外出搭乘捷運趕去府中站，捷警獲報後趕到府中站，阻止交付存...

七旬婦躺臥宜蘭沙灘發生什麼事？海巡發現「她睡著了」

海巡署宜蘭巡防區指揮部昨晚接獲民眾報案，發現1名婦人躺臥在壯圍鄉大福沙灘，擔心她是否想不開或身體不適；當安檢所人員趕到現...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。