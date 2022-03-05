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七旬婦躺臥宜蘭沙灘發生什麼事？海巡發現「她睡著了」
海巡署宜蘭巡防區指揮部昨晚接獲民眾報案，發現1名婦人躺臥在壯圍鄉大福沙灘，擔心她是否想不開或身體不適；當安檢所人員趕到現場時叫喚這名婦女，她說，因為天氣舒適，在海邊散步走累，躺在沙灘就「睡著了」。
宜蘭巡防區指揮部接獲報案，立即指揮北部分署第一岸巡隊大福安檢所、第一二岸巡中隊合興機動巡邏站前往協援，並通報宜蘭縣政府警察局礁溪分局壯圍分駐所及宜蘭消防局第一大隊消防分隊共同處理。
大福安檢所人員昨晚6點多抵達現場，發現是1名年約70歲婦人躺臥在沙灘，任憑海風吹襲，經叫醒她之後表示，由於昨天下午天氣舒適，她獨自前往海邊散步，走累了就躺臥沙灘，然後就不知不覺睡著了。
經檢視該名婦人身體無礙，無須送醫，海巡人員為避免其失溫，給予毛毯及簡易床組供其休息，由於該名婦人無法提供家屬聯繫方式，後續由壯圍分駐所協助聯繫家屬帶回，結束一場虛驚。
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