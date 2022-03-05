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詐騙集團助轉接至假165專線 加Line教受害人騙行員
桃園中壢區53歲的詹姓男子昨至銀行辦理美金帳戶解約事宜，因詹男接到中華電信來電稱有一筆帳單未繳錢，市話會被停掉，並運用話術輾轉告知其遭詐騙，在運用一連串的話術要求詹男加Line，並傳假公文，讓詹男信以為真，所幸經機警行員及警方勸阻後，成功保住詹男160萬元。
昨中壢警分局中壢派出所接獲銀行行員報案說，詹男至銀行解除美金定存帳戶，不過疑點重重，盼警方協助。詹男向警方表示，於家裡接獲佯稱中華電信來電稱有一筆帳單未繳錢，市話會被停掉，並運用話術輾轉告知他遭詐騙，之後主動協助詹男轉介予偽裝的165專線，對方自稱「張麗華」的假警員告知其可能涉及刑案，又再轉接給台北地檢署專案主任，隨後要求詹男加入名稱「陳永發」Line。
過程中，假檢警即要求詹男不得將電話掛斷，並指示其至台新銀行轉帳新台幣10萬元至其指定帳戶，匯款成功後即以Line傳送假公文給詹男，導致詹民誤以為真有其事。
而假檢警「陳永發」又以Line指揮詹男至聯邦銀行解除美金定存帳戶內的存款，並教導其編造理由欺騙行員，並告知詹男先將該帳會內的160萬元存至其帳戶內，詹男懷著極度慌恐、焦慮不安的心情，依指示至銀行辦理，所幸行員機警發覺詹男解除定存動機異常，立即請警方到場協助。
經警方勸說，詹男才恍然大悟，詐騙集團專挑白天獨自在家的人下手，又會以涉及刑案讓人慌了手腳而受騙上當，詹男感謝行員及警方成功攔阻詐160萬元。
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