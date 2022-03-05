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他撿到80萬鑽表與戒指沒交給派出所 涉侵占函辦
新北市樹林區沈姓男子，日前在大安路上拾獲一只收納包，內有支香奈兒J12鑽表、蒂芬妮1克拉黃鑽戒指，沈男沒交給警察，反而把包帶回家。黃姓女子發現收納包遺失，焦急報警協助。經警調閱監視器畫面，循線找到沈男追回遺失物，依侵占罪嫌函送法辦。
經查證，日前30多歲黃姓女子，將內裝支要價近20萬的香奈兒J12鑽表，及枚60萬的蒂芬妮1克拉黃鑽戒指的收納包，掉落在新北市樹林區大安路上。黃女心急如焚，沿路搜尋未果，趕緊到樹林警分局山佳派出所報案。
山佳派出所警員何洹、黃柏傑受理，詢問黃女可能遺失時間及地點，2警立即依所指掉落地點，調閱檢視沿路數10支監視器畫面，果然發現收納包掉落在大安路上，且黃女掉包不久，被一名男子路過順手撿走。
警方以包追人，循著男子行走軌跡，繼續調閱沿路監視器畫面，發現59歲沈姓男子與拿包人的體貌特徵相符，將其鎖定循線帶回，並追回收納包。警檢視收納包內，香奈兒J12鑽表、蒂芬妮1克拉黃鑽戒指仍在，警詢後，依侵占罪嫌函送沈男法辦。
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