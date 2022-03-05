就是愛潮帽 安全帽怪盜因走路姿勢露餡了

228連假期間，台南市警二分局陸續接獲民眾報案，放置在機車上安全帽遭竊，且遭竊安全帽均色彩鮮豔圖案，每頂價值約3000元也不便宜，經警方逐一調閱數百支監視器影像清查過濾，以車追人，鎖定55歲徐姓男子涉嫌重大，也因腿部曾受過傷不良於行而被鎖定，昨天警方循線找上門，他至少涉及4起竊案，正擴大偵辦中。

警方調查，徐男租居在中西區，將偷來的安全帽都好好放置於租屋處欣賞，平日騎車僅戴簡便型安全帽，怪異行為也令員警猛搖頭。

據了解，他於228連假期間利用遊客人潮較多時，在中正路、府前路、友愛街等處，趁被害人遊玩離開之際，以美工刀來割斷安全帶來偷走安全帽，然而，他也曾因未攜帶美工刀，向附近不知情茶飲店員工商借剪刀犯案。

台南市第二分局中正所員警獲報後啟動調查，發現遭竊的安全帽均為色彩鮮豔圖案全罩型安全帽，每頂均價值約3000元。案經員警逐一比對，分析數百支監視器影像，逐一過濾可疑人車，從竊嫌走路有不良於行的姿態，終於鎖定徐男，昨天循線上門將他查緝到案。