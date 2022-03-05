大湖二橋改建 機車疑抄捷徑摔進草莓園

苗栗縣大湖鄉重要的聯外橋梁大湖二橋正進行改建工程，由南往北要進入大湖市區的車輛須繞道行駛，但不少民眾為方便，未依改道指示行駛，利用田間小路「抄捷徑」，但也頻頻發生摔落路邊農田的意外，大湖警方提醒民眾注意安全。

今天上午9點多，大湖警分局大湖派出所接獲報案，一輛機車摔進田裡，警方到場了解，發現摔車的男性騎士行經該處時，不慎自摔掉落草莓園，所幸未受傷，酒測值也是0，警方協助他將車輛移回道路並依規定測繪處理，該處已多次發生類似摔車進田的意外。