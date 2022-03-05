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大湖二橋改建 機車疑抄捷徑摔進草莓園

聯合報 / 記者胡蓬生／苗栗即時報導

苗栗縣大湖鄉重要的聯外橋梁大湖二橋正進行改建工程，由南往北要進入大湖市區的車輛須繞道行駛，但不少民眾為方便，未依改道指示行駛，利用田間小路「抄捷徑」，但也頻頻發生摔落路邊農田的意外，大湖警方提醒民眾注意安全。

今天上午9點多，大湖警分局大湖派出所接獲報案，一輛機車摔進田裡，警方到場了解，發現摔車的男性騎士行經該處時，不慎自摔掉落草莓園，所幸未受傷，酒測值也是0，警方協助他將車輛移回道路並依規定測繪處理，該處已多次發生類似摔車進田的意外。

大湖警分局呼籲，大湖二橋改建，目前仍施工中，田間小路路幅狹窄，為避免發生事故，由南往北進入大湖市區的車輛，請由下街或大湖酒莊前路口進入市區；大湖二橋目前日夜間全面封閉施工，工期至今年5月30日，呼籲民眾駕車時注意行車安全。

有機車騎士不慎自摔掉落草莓園，警方到場協助。圖／民眾提供
有機車騎士不慎自摔掉落草莓園，警方到場協助。圖／民眾提供
有機車騎士不慎自摔掉落草莓園，警方到場協助。圖／民眾提供
有機車騎士不慎自摔掉落草莓園，警方到場協助。圖／民眾提供
有機車騎士不慎自摔掉落草莓園，警方到場協助。圖／民眾提供
有機車騎士不慎自摔掉落草莓園，警方到場協助。圖／民眾提供
有機車騎士不慎自摔掉落草莓園，警方到場協助。圖／民眾提供
有機車騎士不慎自摔掉落草莓園，警方到場協助。圖／民眾提供

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