大湖二橋改建 機車疑抄捷徑摔進草莓園
苗栗縣大湖鄉重要的聯外橋梁大湖二橋正進行改建工程，由南往北要進入大湖市區的車輛須繞道行駛，但不少民眾為方便，未依改道指示行駛，利用田間小路「抄捷徑」，但也頻頻發生摔落路邊農田的意外，大湖警方提醒民眾注意安全。
今天上午9點多，大湖警分局大湖派出所接獲報案，一輛機車摔進田裡，警方到場了解，發現摔車的男性騎士行經該處時，不慎自摔掉落草莓園，所幸未受傷，酒測值也是0，警方協助他將車輛移回道路並依規定測繪處理，該處已多次發生類似摔車進田的意外。
大湖警分局呼籲，大湖二橋改建，目前仍施工中，田間小路路幅狹窄，為避免發生事故，由南往北進入大湖市區的車輛，請由下街或大湖酒莊前路口進入市區；大湖二橋目前日夜間全面封閉施工，工期至今年5月30日，呼籲民眾駕車時注意行車安全。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言