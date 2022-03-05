男銀行提款不願實名登記 怒推保全員挨告
新北市陳姓男子於去年5月國內新冠肺炎大爆發之際到銀行提款，因不願配合實名制證記與銀行保全員發生口角爭執，還出手強推保全員撞牆受傷，二人均互提傷害告訴，經檢察官檢視銀行監視器畫面，認為陳男犯行明確，日前依法起訴，而保全員並未動手，處分不起訴。
起訴指出，去年5月25日上午9時許，陳男前往永和區和路一間銀行辦理提款，因正值國內疫情大爆發，陳男不滿銀行保全員要求落實實名制登記後才能進入銀行內，雙方因此發生口角爭執。
陳男一時情緒激動，先以肚子頂保全員，再徒手抓保全頭去員撞牆，導保全員頭部和脊椎受傷，保全員驗傷後報警提告傷害。陳男到案後，坦承雙方有發生口角，並辯稱是保全員先出手推他去撞牆。
檢察官勘驗銀行監視器畫面，發現陳男確實有出手推擠保全員去撞牆，才導致保全員受傷，日前依傷害罪起訴陳男；雖陳男也對保全員提告傷害，但銀行監視器畫面中，並無保全員推陳男的情況，且陳男也未至醫院驗傷，並無積極證據證明保全員有出手傷害陳男，日前對保全員處分不起訴。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言