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男銀行提款不願實名登記 怒推保全員挨告

聯合報 / 記者王長鼎／新北即時報導

新北市陳姓男子於去年5月國內新冠肺炎大爆發之際到銀行提款，因不願配合實名制證記與銀行保全員發生口角爭執，還出手強推保全員撞牆受傷，二人均互提傷害告訴，經檢察官檢視銀行監視器畫面，認為陳男犯行明確，日前依法起訴，而保全員並未動手，處分不起訴。

起訴指出，去年5月25日上午9時許，陳男前往永和區和路一間銀行辦理提款，因正值國內疫情大爆發，陳男不滿銀行保全員要求落實實名制登記後才能進入銀行內，雙方因此發生口角爭執。

陳男一時情緒激動，先以肚子頂保全員，再徒手抓保全頭去員撞牆，導保全員頭部和脊椎受傷，保全員驗傷後報警提告傷害。陳男到案後，坦承雙方有發生口角，並辯稱是保全員先出手推他去撞牆。

檢察官勘驗銀行監視器畫面，發現陳男確實有出手推擠保全員去撞牆，才導致保全員受傷，日前依傷害罪起訴陳男；雖陳男也對保全員提告傷害，但銀行監視器畫面中，並無保全員推陳男的情況，且陳男也未至醫院驗傷，並無積極證據證明保全員有出手傷害陳男，日前對保全員處分不起訴。

永和警分局外觀。圖／聯合報系資料照
永和警分局外觀。圖／聯合報系資料照

保全 監視器

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