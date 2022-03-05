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影／偷數位混音器臉書高調銷贓 101面交僅1天人贓俱獲

聯合報 / 記者游明煌／基隆即時報導

陳姓男子2日深夜潛入新北市五股區一間影音公司，涉嫌竊走價值達8萬元的數位混音器，3日就大膽在臉書的音響買賣社團低價銷贓上，被害人發現後聯繫瑞芳警分局佯裝買家，約在台北101大樓面交時埋伏逮人，當場人贓俱獲，訊問後依竊盜案移送台北地檢署偵辦。

瑞芳警分局調查，陳姓男子（35歲）2日晚間見五股區一間影音公司，深夜無人警衛，帶瓦斯噴槍工具破壞，他把後門板燒熔出一個洞後侵入行竊，搬走公司架設舞台使用的數位混音機。

警方說，陳男隔天在臉書的音響買賣社團低價出售銷贓，低價賤賣3萬元，由於機器上還留有該公司工作人員用來辨識功能的貼紙，都還未清除就直接拍照貼上，被害公司人員遭竊後上網搜尋，馬上認出是他們遭竊的機器，聯繫瑞芳警分局偵查隊偵辦。

警方隨即佯裝買家，在商議過程中，為了不讓竊嫌起疑，還特別約在人來人往的台北101大樓面交，3日下午當陳男提著機器出現，警方馬上上前表明身份，當場將陳男逮捕，訊問後依竊盜案移送台北地檢署偵辦。

瑞芳警分局表示，許多住家工廠都會在大門裝設高價防盜門，卻忽略後門防盜也同樣重要，而成為歹徒侵入的死角。警方提醒民眾應定期巡視家中有無治安死角並避免置放貴重財物，以免成為宵小覬覦的目標。

機器上還留有該公司工作人員用來辨識功能的貼紙，都還未清除。記者游明煌／翻攝
機器上還留有該公司工作人員用來辨識功能的貼紙，都還未清除。記者游明煌／翻攝
帶瓦斯噴槍工具破壞，他把後門板燒熔出一個洞後侵入行竊。記者游明煌／翻攝
帶瓦斯噴槍工具破壞，他把後門板燒熔出一個洞後侵入行竊。記者游明煌／翻攝
被害人發現後聯繫瑞芳警分局佯裝買家，在台北101大樓埋伏逮人，當場人贓俱獲。記者游明煌／翻攝
被害人發現後聯繫瑞芳警分局佯裝買家，在台北101大樓埋伏逮人，當場人贓俱獲。記者游明煌／翻攝

瑞芳 竊盜

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