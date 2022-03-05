影／衛星天線盤掉落砸車 屋主賠5.3萬和解

昨天下午2時許，新北市三峽區和平街突然從天掉落「衛星天線盤」，剛好砸中路過汽車，造成汽車車體多處毀損，警方獲報到場，協助找到屋主到所釐清，最後雙方以5萬3000元達成和解。

據了解，47歲周姓女子，昨天下午2時許，駕車欲返回新店住處，途中行經新北市三峽區和平街，突然從天掉落「衛星天線盤」，不偏不倚砸中她車，造成周女座車車體右後門、引擎蓋、前支柱、刮水器多處砸損。

所幸，「衛星天線盤」掉落當下沒有砸中其他路過人車，周女沒有受傷，隨即停車報警處理。警方獲報趕抵，依「衛星天線盤」掉落位置，挨家挨戶找到屋主，屋主表明委託仲介處理。不久房仲來到派出所說明，協商願以5萬3000元賠償周女車損，雙方簽立和解書和解。

事後，有網友目擊，將行車紀錄器拍下掉落砸車畫面，上傳臉書貼文寫道「和平街遭受不明飛行物體襲擊」，有網友留言說「美國隊長的盾牌掉了」、「好大的東西飛噴」、「是飛碟」。