聽新聞
test
0:00 / 0:00
影／衛星天線盤掉落砸車 屋主賠5.3萬和解
昨天下午2時許，新北市三峽區和平街突然從天掉落「衛星天線盤」，剛好砸中路過汽車，造成汽車車體多處毀損，警方獲報到場，協助找到屋主到所釐清，最後雙方以5萬3000元達成和解。
據了解，47歲周姓女子，昨天下午2時許，駕車欲返回新店住處，途中行經新北市三峽區和平街，突然從天掉落「衛星天線盤」，不偏不倚砸中她車，造成周女座車車體右後門、引擎蓋、前支柱、刮水器多處砸損。
所幸，「衛星天線盤」掉落當下沒有砸中其他路過人車，周女沒有受傷，隨即停車報警處理。警方獲報趕抵，依「衛星天線盤」掉落位置，挨家挨戶找到屋主，屋主表明委託仲介處理。不久房仲來到派出所說明，協商願以5萬3000元賠償周女車損，雙方簽立和解書和解。
事後，有網友目擊，將行車紀錄器拍下掉落砸車畫面，上傳臉書貼文寫道「和平街遭受不明飛行物體襲擊」，有網友留言說「美國隊長的盾牌掉了」、「好大的東西飛噴」、「是飛碟」。
對此三峽警方表示，經了解，是頂樓天線因風勢過大，突然掉落造成車損，警依A3類交通事故處置，目前雙方已達成和解。提醒民眾，屋外懸、吊掛物，應繫綁牢固，以免不慎掉落，危及路過人車造成傷亡。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言