不滿被請出急診室 他咆哮醫師還動手被起訴

陳姓男子去年送同居人林姓女子到衛福部樂生療養院急診室掛急診，因不滿被請出急診室外等侯，對醫師大聲咆哮還動手推撞，新北地檢署日前依違反醫法妨害醫事人員執行醫療業務罪起訴。

起訴指出，陳姓男子去年8月23日凌晨送林姓同居人到桃園市龜山區的衛福部樂生療養院急診室掛急診，因陳男在病床旁對同居人林女大小聲，急診室高姓醫師要求陳男到急診室外等侯，不要影響急診室進行急救。

「現在是怎樣，我嗓門大不行嗎？」陳男不滿要被趕出急診室，不僅對高姓醫師大聲咆哮，甚至出手推擠，還以胸膛碰撞高姓醫師，療養院其他醫護人員見情況緊急報警處理。