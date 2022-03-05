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台東男子疑下海抓龍蝦溺水 送醫搶救不治

聯合報 / 記者尤聰光／台東即時報導

台東65歲邵姓男子昨晚與友人相約抓龍蝦，未料，友人買完便當遲遲等無人，擔心出意外並在岸邊尋找，果然發現邵男躺在岸邊沒有呼吸心跳，警消據報趕往救援，經送醫仍搶救不治。

警消表示，接獲通報第一時間，即在電話指導線上CPR；救護人員到場後接手先將人搬運到擔架上，但因沙灘到馬路約200尺遠，有開吉普車媒體主動協助載運傷者到救護車上，再由救護人員將人送往馬偕醫院。

這起溺水意外發生於昨晚7點，邵男與友人相約前往卑南鄉富山漁場抓龍蝦，友人買完便當回來時在岸邊等了5個小時，始終等無邵蹤影，愈想愈不對勁，即和其他朋友尋找，結果發現邵已倒在沙灘上失去呼吸心跳。

警消今天凌時接獲通報後，前往救援，並將邵男送醫搶救，但仍搶救不治。據了解，最近因爲是龍蝦產卵期，龍蝦都會靠近岸邊產卵，常有民眾會前往礁岩附近潛水抓龍蝦。

台東65歲邵姓男子昨晚與友人相約抓龍蝦，未料，友人買完便當遲遲等無人，擔心出意外並在岸邊尋找，果然發現邵男躺在岸邊沒有呼吸心跳，警消據報趕往救援，經送醫仍搶救不治。圖／讀者提供
台東65歲邵姓男子昨晚與友人相約抓龍蝦，未料，友人買完便當遲遲等無人，擔心出意外並在岸邊尋找，果然發現邵男躺在岸邊沒有呼吸心跳，警消據報趕往救援，經送醫仍搶救不治。圖／讀者提供

便當 沙灘 溺水

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