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影／不滿鄰居停車到門口 開車撞還嗆「就是我放的氣」

聯合報 / 記者周宗禎／台南即時報導

台南市有民眾今在網路論壇貼文投訴，前天停在仁德區家門口的車子莫名其妙被其他車輛衝撞，調閱行車記錄器畫面才發現竟然是隔壁鄰居幹的，還連撞三次，沒想到找對方理論對方還反嗆「之前你輪胎的氣就是我放的」；警方受理被害人提吿，依毀損罪嫌將函送法辦。

歸仁警分局表示，毁損部分因為有被害人車上自動開啟的行車記錄器、畫面明確顯示，法律責任相當清楚，至於嗆聲說「有把對方的輪胎洩氣」，因為「口說無憑」，目前還沒有積極證據。

被害人表示，他車子停在門口白線，只是尾端有一點點超出到隔壁鄰居，沒想到對方竟然開車衝撞，還後退加速撞兩次；他下樓查看對方還嗆聲之前輪胎的氣就是他放的、「有種來告」，他車子開上高速公路才發現輪胎沒有氣，非常危險，這種行為竟然沒有辦法制裁。

行車記錄器 台南 高速公路

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