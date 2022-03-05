誆騙7旬老翁提領現金監管 警方將計用計逮捕2車手

台南市7旬邱姓老翁前晚接獲自稱健保局員工來電表示健保卡遭盜用後，另誆稱台北市刑大警官告知他涉洗錢需監管其名下帳戶，邱翁報案，與台南市警一分局東門所員警將計就計，昨天與詐騙集團成員約定交付款項，當場逮捕前來取錢的19歲楊姓男子及26歲莊姓女子2名車手。

東門派出所所長陳宗鑫表示，3日晚上11時，7旬邱姓老翁到派出所報案，稱日前接到自稱健保局員工來電表示健保卡遭盜用，案件已由警方介入調查。隨後，他又接到另名佯稱北市刑大警官告知，他涉嫌洗錢需監管其名下帳戶，要他提領45萬元現金，並聽從其指示，當面交給監管人員，帶回管收。

邱翁察覺有異，報警處理，並在所長的提議下，佯裝配合提款指示，與歹徒約定昨天上午10時在住處交付款項。