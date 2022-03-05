79歲嬤生氣騎車離家失蹤兩天 警員1小時內找回

台南市白河分局白河派出所警員林文澤、陳柏安，前晚接獲張姓男子報案，稱79歲祖母「發脾氣」後騎機車出門失蹤，已經找了兩天都找不到，希望警方協助找尋，結果兩人1小時內在附近偏僻處找到。督察組巡官周孟君說，家屬對警方辦事效率感激不已，分局將嘉獎兩名員警。

家屬告訴林文澤、陳柏安住在白河區庄內里的79歲祖母自3月2日下午騎機車離家後就沒有回家，家屬都在找但找了一天一夜卻音訊全無，十分擔心，希望警方能協尋。

周孟君說，林、陳立即前往詢問鄰居，沿途調閱周邊監視器，搜尋老嫗及機車行蹤，發現機車出現華嚴禪寺附近，立即趕往，很快發現失蹤老嫗，所幸身體無大礙，立即通知家屬到場。

家屬稱老婦人患有失智症，常常幻想家人做了什麼事情，惹她生氣，鬧脾氣離家出走。

警方告知家屬可申請配戴愛心手鍊、衣服繡QR Code布標或用有GPS功能輔具，發現失應儘速就近報案，把握黃金協訊時間，警方也會提供最快速協助及服務。