快訊

距南韓總統大選剩4天！ 北韓又試射飛彈

開戰Day10不斷更新／烏克蘭公寓被炸毀 約100人遭活埋

79歲嬤生氣騎車離家失蹤兩天 警員1小時內找回

聯合報 / 記者周宗禎／台南即時報導

台南市白河分局白河派出所警員林文澤、陳柏安，前晚接獲張姓男子報案，稱79歲祖母「發脾氣」後騎機車出門失蹤，已經找了兩天都找不到，希望警方協助找尋，結果兩人1小時內在附近偏僻處找到。督察組巡官周孟君說，家屬對警方辦事效率感激不已，分局將嘉獎兩名員警。

家屬告訴林文澤、陳柏安住在白河區庄內里的79歲祖母自3月2日下午騎機車離家後就沒有回家，家屬都在找但找了一天一夜卻音訊全無，十分擔心，希望警方能協尋。

周孟君說，林、陳立即前往詢問鄰居，沿途調閱周邊監視器，搜尋老嫗及機車行蹤，發現機車出現華嚴禪寺附近，立即趕往，很快發現失蹤老嫗，所幸身體無大礙，立即通知家屬到場。

家屬稱老婦人患有失智症，常常幻想家人做了什麼事情，惹她生氣，鬧脾氣離家出走。

警方告知家屬可申請配戴愛心手鍊、衣服繡QR Code布標或用有GPS功能輔具，發現失應儘速就近報案，把握黃金協訊時間，警方也會提供最快速協助及服務。

分局長劉其賢表示，同仁接獲通報後鍥而不捨迅速尋獲失蹤者，深獲民眾家屬感謝，地方居民讚許，確實提升民眾對警察的服務滿意度，「足為我警察同仁表率」。

79歲老太太騎車離家失蹤兩天，警員1小時內找回。記者周宗禎／翻攝
79歲老太太騎車離家失蹤兩天，警員1小時內找回。記者周宗禎／翻攝
79歲老太太騎車離家失蹤兩天，警員1小時內找回。記者周宗禎／翻攝
79歲老太太騎車離家失蹤兩天，警員1小時內找回。記者周宗禎／翻攝

白河 失蹤 警察

延伸閱讀

女學生如廁4年後竟收不雅照 報案才知被惡男偷拍外流

男子急性中風倒臥7天 鄰居報案警助送醫救命

銀行兌支票卻被指涉及侵占 警調查才發現是這兩人搞鬼

拋下選秀大年狀元自尊 不死鳥佛爾茲的奇幻旅程

相關新聞

誆騙7旬老翁提領現金監管 警方將計用計逮捕2車手

台南市7旬邱姓老翁前晚接獲自稱健保局員工來電表示健保卡遭盜用後，另誆稱台北市刑大警官告知他涉洗錢需監管其名下帳戶，邱翁報...

79歲嬤生氣騎車離家失蹤兩天 警員1小時內找回

台南市白河分局白河派出所警員林文澤、陳柏安，前晚接獲張姓男子報案，稱79歲祖母「發脾氣」後騎機車出門失蹤，已經找了兩天都...

影／酒駕競飆欲內線鑽縫超車 慘遭聯結車夾困分隔島

新北市葉姓男子今天凌晨涉嫌酒駕，競速狂飆在新北市五股區新五路二段上，他欲從內線車道鑽縫超車，卻慘被聯結車夾困於「水泥軌道...

行車糾紛抓住對方胸口 客運司機痛得說「我是女生」

周男去年駕駛小貨車在台中潭子區，與客運會車時發生行車糾紛，周抓住客運駕駛胸口衣領，質問在兇什麼，客運司機告訴周說「我是女...

影／台南機車疑闖平交道兩人遭撞飛受傷 區間車暫停

台鐵西部幹線台南新市中正路平交道，晚間8點40左右傳出有民眾騎機車疑似闖平交道，遭南下3267區間列車撞及，機車損毀騎士...

事故車移放私人土地遭檢舉 警：亂停恐涉竊佔挨告

新北市林口區朱姓男子，上月20日自撞車禍，自行找來拖吊業者，將其事故車移置附近一處私人土地，這一停就是一個禮拜，氣的民眾...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。