影／酒駕競飆欲內線鑽縫超車 慘遭聯結車夾困分隔島
新北市葉姓男子今天凌晨涉嫌酒駕，競速狂飆在新北市五股區新五路二段上，他欲從內線車道鑽縫超車，卻慘被聯結車夾困於「水泥軌道型護欄」中間。警消獲報派員趕抵，協助葉男脫困送醫急救，所幸沒有生命危險。葉男酒測值0.66毫克，目前警方朝公共危險罪嫌偵辦。
經查證，35歲葉姓男子，今天凌晨2時許，酒駕從國道中山高速公路駛離五股交流道，葉男剛下交流道，疑似一路競速狂飆在新北市五股區新五路二段路上。未料，行經新五路二段226號前，葉男突加快油門，欲從內線車道鑽縫超越前方由43歲張男所駕駛的聯結車。
當場超車不成，反遭聯結車包夾在「水泥軌道型護欄」中間，車體毀損變形，差點壓成一塊鐵餅，葉男受困車內無法動彈。警消獲報派員趕抵，用破壞器材破壞變形車體協助葉男脫困，經檢視葉男右腳骨折，全身多處擦挫傷，緊急送醫急救沒有生命危險。
葉男抽血酒測值高達0.66毫克，葉男留院開刀治療，目前尚未製作筆錄，釐清肇事原因及責任歸屬，後續警方將朝公共危險罪嫌偵辦。
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