保育類環頸雉吊掛田中示警 涉案老農送辦

中央社 / 宜蘭縣4日電

一隻二級保育類環頸雉雌鳥4日被發現吊掛在宜蘭縣大南澳地區一處玉米田「祭旗」，宜蘭縣農業處獲報循線查出1名老農涉案。警方訊後認定老農違反野生動物保育法，全案將函送宜蘭地檢署偵辦。（社團拍鳥俱樂部蘇姓鳥友提供）中央社
一隻二級保育類環頸雉雌鳥4日被發現吊掛在宜蘭縣大南澳地區一處玉米田「祭旗」，宜蘭縣農業處獲報循線查出1名老農涉案。警方訊後認定老農違反野生動物保育法，全案將函送宜蘭地檢署偵辦。（社團拍鳥俱樂部蘇姓鳥友提供）中央社
被列入二級保育類的一隻環頸雉母鳥，今天被發現吊掛在宜蘭縣大南澳地區玉米田「祭旗」，警告其他鳥類。警方訊後認定涉案老農違反野生動物保育法，將依法送辦。

拍鳥俱樂部蘇姓鳥友今天前往大南澳地區拍攝追蹤一陣子的環頸雉，但苦等多時未見蹤影，經查訪才知被吊掛在當地一處玉米田竹竿上。

「太可惡了，一定要為牠申冤，有人竟用這種低劣吊掛鳥屍的行徑」相關畫面曝光後，引發鳥友群情激憤。

宜蘭縣農業處表示，獲報後下午會同警方前往調查，並在玉米田找到被人吊掛的鳥類，初步比對圖鑑確認是環頸雉母鳥，循線查出1名老農涉案。警方訊後認定，老農違反野生動物保育法，全案將函送宜蘭地檢署偵辦；依法規定，若造成保育類野生動物死亡，可處2年以下有期徒刑、拘役或科或併科新台幣10萬元以上、50萬元以下罰金。

據了解，老農供稱，他栽種的玉米屢遭鳥類啄食破壞，在忍無可忍情況下才到附近捕獲這隻鳥類吊掛竹竿上，希望產生遏阻效果，減少農損。

拍鳥俱樂部社長黃蜀婷告訴中央社記者，農民其實可用相關驅鳥器具或旗幟等方式驅鳥，不應以這樣殘忍方式傷害鳥類，並建議相關農政單位下鄉，加強野生動物保育宣導，說明相關罰責，避免獵殺保育鳥類憾事再度發生。

宜蘭 南澳 農民

延伸閱讀

高雄漁船誤捕保育類欖蠵龜 海巡送海生館安置

「KAT-TUN」成員田中聖2度持毒 名古屋街頭被捕

森林驚見粉嫩胖毛球穿梭 網瘋傳仙氣「七彩精靈鳥」神秘身分曝光

恆春難得出現保育類「野鵐」 有日本腳環不明原因死亡

相關新聞

影／台南機車疑闖平交道兩人遭撞飛受傷 區間車暫停

台鐵西部幹線台南新市中正路平交道，晚間8點40左右傳出有民眾騎機車疑似闖平交道，遭南下3267區間列車撞及，機車損毀騎士...

事故車移放私人土地遭檢舉 警：亂停恐涉竊佔挨告

新北市林口區朱姓男子，上月20日自撞車禍，自行找來拖吊業者，將其事故車移置附近一處私人土地，這一停就是一個禮拜，氣的民眾...

只因貓咪哈氣 竟用強鹼傷貓致死

上月27日有網友發現新北市中和區一隻公貓被滾水燙過遭嚴重虐待，訊息並傳向新北市議員陳情要求協助，新北市動保處連日追查，透...

影／樹林透天民宅火警 燒毀7坪幸無人受傷

新北市樹林區長壽街一棟透天厝，今天中午12時41分，突冒出大量火煙，旋即竄出火舌。警消獲報，出動7各分隊、62名警消及2...

影／獨居中風倒地7天滴水未進 警搶救與閻羅王搶命

台中市南屯區寶山里獨居的54歲張姓男子，上月間急性中風在家倒地，鄰居發現張多日未出門，家中卻燈火通明，報警聯繫鎖匠，開門...

獨居父倒臥床邊無助 台北兒遠端驚見深夜向警求助

現住台北的吳姓男子今天凌晨3時，透過網路監視鏡頭，發現獨居在台南的7旬父親無助跌坐在床邊，遠在北部的兒子深夜聯繫不上夜間...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。