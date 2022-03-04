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向女性警員致敬 中警找型男警員手沖咖啡歡慶婦女節

聯合報 / 記者劉柏均／台中即時報導

下周將迎來3月8日婦女節，台中清水警分局今舉辦活動慶祝，更找來巡佐童榮智及型男警察們，現場表演手沖咖啡，為他們沖煮專屬口味的咖啡，讓現場女警們直呼：「太暖心！」度過一次特別的婦女節。

清水警分局今早於分局禮堂舉辦婦女節活動，邀請清水警友辦事處主任鄭開文及前主任莊鹤麟(前清水警友辦事處主任)偕同夫人共襄盛舉，更找來崇德仁心堂中醫診所院長林玉唐，分享中醫健康養生之道，讓平時工作繁忙、日夜顛倒女警們，能懂得好好保養照顧自己；莊鶴麟也贈送精油等養生禮品，慰勉警方平時對轄區治安、維護交通安全的辛勞。

清水警方更找來帥氣巡佐童榮智及型男員警表演手沖咖啡，由男警依照每位女性同仁喜好的口味，沖煮出個人專屬口味的咖啡，對於這精心安排，女警開心直呼「哇，有男警服務！咖啡好喝喔！」馬上拿起手機拍下難得的畫面。

清水警分局長游泳中也藉由透過座談會，了解女性同仁在職場的訴求；游泳中表示，女性同仁平時在職場上須兼顧家庭，這次透過這次活動，讓他們身心靈適度放鬆，拉近同事間距離並增加機關向心力，感謝清水警友辦事處主任鄭開文、前主任莊鹤麟偕同夫人共襄盛舉。

大雅警分局今天也提供美食、甜點，慰勞局內辛苦的女性警員；亦邀請大雅警友辦事處主任張光男賢伉儷與會歡慶，再由分局長賈立民偕同2位副分局長，一同致贈玫瑰花及精美伴手禮，在愉悅的氣氛中歡度婦女節，並藉此宣揚性別平等、營造友善職場觀念，祝福所有女性同仁都能平安、健康、幸福。

清水警分局今早於分局禮堂舉辦婦女節活動，慰勞局內女性警員辛勞。圖／台中市清水警分局提供
清水警分局今早於分局禮堂舉辦婦女節活動，慰勞局內女性警員辛勞。圖／台中市清水警分局提供
大雅警分局今早於分局禮堂舉辦婦女節活動，慰勞局內女性警員辛勞。圖／台中市大雅警分局提供
大雅警分局今早於分局禮堂舉辦婦女節活動，慰勞局內女性警員辛勞。圖／台中市大雅警分局提供
大雅警分局今提供美食與甜點，慰勞局內女性同仁。圖／台中市大雅警分局提供
大雅警分局今提供美食與甜點，慰勞局內女性同仁。圖／台中市大雅警分局提供
清水警分局找來型男警員，為每位女警員們特調專屬手沖咖啡。圖／台中市清水警分局提供
清水警分局找來型男警員，為每位女警員們特調專屬手沖咖啡。圖／台中市清水警分局提供

咖啡 婦女節 警察

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