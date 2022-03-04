向女性警員致敬 中警找型男警員手沖咖啡歡慶婦女節

下周將迎來3月8日婦女節，台中清水警分局今舉辦活動慶祝，更找來巡佐童榮智及型男警察們，現場表演手沖咖啡，為他們沖煮專屬口味的咖啡，讓現場女警們直呼：「太暖心！」度過一次特別的婦女節。

清水警分局今早於分局禮堂舉辦婦女節活動，邀請清水警友辦事處主任鄭開文及前主任莊鹤麟(前清水警友辦事處主任)偕同夫人共襄盛舉，更找來崇德仁心堂中醫診所院長林玉唐，分享中醫健康養生之道，讓平時工作繁忙、日夜顛倒女警們，能懂得好好保養照顧自己；莊鶴麟也贈送精油等養生禮品，慰勉警方平時對轄區治安、維護交通安全的辛勞。

清水警方更找來帥氣巡佐童榮智及型男員警表演手沖咖啡，由男警依照每位女性同仁喜好的口味，沖煮出個人專屬口味的咖啡，對於這精心安排，女警開心直呼「哇，有男警服務！咖啡好喝喔！」馬上拿起手機拍下難得的畫面。

清水警分局長游泳中也藉由透過座談會，了解女性同仁在職場的訴求；游泳中表示，女性同仁平時在職場上須兼顧家庭，這次透過這次活動，讓他們身心靈適度放鬆，拉近同事間距離並增加機關向心力，感謝清水警友辦事處主任鄭開文、前主任莊鹤麟偕同夫人共襄盛舉。