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事故車移放私人土地遭檢舉 警：亂停恐涉竊佔挨告

聯合報 / 記者曾伯愷／新北即時報導

新北市林口區朱姓男子，上月20日自撞車禍，自行找來拖吊業者，將其事故車移置附近一處私人土地，這一停就是一個禮拜，氣的民眾上臉書貼文「是打算讓它自然風化？」並向警檢舉。對此林口警表示，已連繫車主擇日拖離，呼籲民眾千萬別亂停私人土地，否則恐涉竊佔罪挨告。

據了解，20歲朱姓男子，上個月20日晚上，獨自駕車行經新北市林口區文化三路，疑因天雨路滑，整輛車失控往路旁車格內的3部機車撞去，直到撞上路旁店家鐵捲門才止停。

警方獲報趕抵現場，現場車輛零件撞飛四散一地，朱男自行脫困，經檢視肢體多處擦挫傷，緊急送醫並無大礙。由於事發當時未波及其他人車，朱男沒有酒駕，警方則依照交通事故SOP處置。當晚朱男自行聯繫拖吊業者，將撞爛的事故車，拖移至福林路一處鐵皮工廠外私人土地暫放，沒想到，朱男一放就是一個禮拜。

這月1日有民眾路過以「毀損車輛可能引來流浪貓狗躲藏，造成環境髒亂觀感不佳」為由報警協助處理，地主也上臉書《林口大家庭 linkou-family》貼文寫道「不知道為什麼一直丟在這不處理？」、「是不是沒錢？」、「還是打算讓它風化？」等話，希望網友幫幫忙連繫車主出面處理。

對此，林口警表示，接獲檢舉已立即連繫上車主，將擇日將事故車拖離。呼籲民眾，事故車輛應作適當處置，勿隨意棄置路旁，恐造成車輛零件等遭竊，亦可能造成二次車禍，若要移置私人土地時應獲許可，以免引發竊佔等法律爭議。

朱男將肇事車移置私人土地一個禮拜，被人檢舉。圖／臉書《林口大家庭 linkou-family》
朱男將肇事車移置私人土地一個禮拜，被人檢舉。圖／臉書《林口大家庭 linkou-family》
地主上臉書貼文，要車主趕快移車。圖／臉書《林口大家庭 linkou-family》
地主上臉書貼文，要車主趕快移車。圖／臉書《林口大家庭 linkou-family》
上個月朱男駕車自撞，警方到場採證。記者曾伯愷／翻攝
上個月朱男駕車自撞，警方到場採證。記者曾伯愷／翻攝
上個月朱男駕車自撞，警方到場採證。記者曾伯愷／翻攝
上個月朱男駕車自撞，警方到場採證。記者曾伯愷／翻攝
上個月朱男駕車自撞，警方到場採證。記者曾伯愷／翻攝
上個月朱男駕車自撞，警方到場採證。記者曾伯愷／翻攝

林口 車主

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