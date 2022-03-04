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只因貓咪哈氣 竟用強鹼傷貓致死

聯合報 / 記者李定宇／新北即時報導

上月27日有網友發現新北市中和區一隻公貓被滾水燙過遭嚴重虐待，訊息並傳向新北市議員陳情要求協助，新北市動保處連日追查，透過一罐貓罐頭確認主嫌，犯嫌坦承因貓咪不斷哈氣因此使用強鹼對貓潑灑，筆錄時不敵良心譴責落淚懊悔不已，但仍依虐待動物致死函送地檢署偵辦。

日前民眾通報2月26日在中和區發現貓隻屍體，疑被人為虐死，新北市動保處派員會同員警至現場訪查搜尋各項可能疑點，並於林嫌住家發現貓罐頭，約談林嫌時起初矢口否認，但經動保處人員努力，最終突破林姓犯嫌心防坦承犯案。

林嫌表示，因住家後陽台長期遭流浪貓進入並大小便，使用貓刺網防止貓入侵沒有作用，遂上網買誘捕籠及罐頭，順利將貓捕捉帶回屋內，因該貓一直對林嫌哈氣，林嫌氣不過，遂拿水管疏通劑往該貓頭及身體潑灑。

但因疏通劑具有強鹼，貓咪受傷掙扎，林嫌發現鑄下大錯，又拿水往貓隻身上潑灑，想要稀釋強鹼不過為時已晚，林嫌不知怎麼處理就將貓籠打開放走該貓，但貓咪因傷摔落1樓後傷重死亡。犯嫌於筆錄時不敵良心譴責落淚懊悔不已，但已無法挽回逝去的毛寶貝生命。

新北動保處表示，虐待動物致死涉及刑責，可處2年以下有期徒刑或拘役，併科20萬元以上200萬元以下罰金，呼籲民眾有流浪動物問題，應通報動保處協助處理。

動保處將犯嫌(左三)帶往警局偵辦。圖／新北市動保處提供
動保處將犯嫌(左三)帶往警局偵辦。圖／新北市動保處提供
經調閱監視器發現貓隻從樓上掉落到停車場，鑽到車底下，過數十分鐘才死亡。圖／新北市動保處提供
經調閱監視器發現貓隻從樓上掉落到停車場，鑽到車底下，過數十分鐘才死亡。圖／新北市動保處提供

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