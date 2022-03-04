中和虐貓致死案 男子坦承強鹼潑貓遭法辦

新北市動保處日前獲報中和區發現疑遭虐死貓隻屍體，經會同警方等地毯式查訪，鎖定林姓男子涉重嫌，但他矢口否認。動保人員最終以貓罐頭突破林男心防坦承犯案，依法送辦。

新北市政府動物保護防疫處今天發布新聞稿指出，民眾通報2月26日在中和區發現貓隻屍體，疑遭人為虐死，隨即會同中和警分局、流浪動物之家基金會等成立專案小組。

動保處表示，動保人員連日查訪卻苦無具體事證，辦案一度陷入膠著，因此大動員逐戶訪查，並分工調閱監視器畫面，發現林姓男子涉重嫌。

林姓男子見動保人員上門起初矢口否認，動保人員眼尖看到林男家中有貓罐，以此為突破口，終於鬆動林男心防坦承犯案，帶回警局偵辦。

林男供稱住家後陽台長期遭流浪貓進入並大小便，之前使用貓刺網沒有作用，遂上網買誘捕籠及罐頭，順利抓到貓帶回屋內，因貓一直對他哈氣，一時氣不過就拿具強鹼的水管疏通劑往貓身上潑灑。

林男表示，貓咪受傷掙扎讓他意識到鑄下大錯，趕緊往貓隻身上潑水稀釋，卻為時已晚，他不知怎麼處理只好打開籠門放走貓，結果貓咪摔落1樓後傷重死亡。

動保處表示，虐待動物致死已涉及刑責，可處2年以下有期徒刑或拘役，併科新台幣20萬元以上、200萬元以下罰金，全案函送新北地檢署偵辦。

動保處呼籲，民眾遇流浪動物問題，應通報動保處協助處理，切勿一時衝動，造成無法彌補結果。