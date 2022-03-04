影／獨居中風倒地7天滴水未進 警搶救與閻羅王搶命

台中市南屯區寶山里獨居的54歲張姓男子，上月間急性中風在家倒地，鄰居發現張多日未出門，家中卻燈火通明，報警聯繫鎖匠，開門進入驚見張臉部朝下、一動也不動地倒臥地上，模樣甚是嚇人。張氣若游絲地發出微弱的聲音，因長達一周未進食，身體早已僵直、麻痺，僅靠殘存求生意志支撐，眾人趕忙將張送醫救治，經多日治療，已逐漸好轉。

台中市警察四分局春社派出所上月13日接獲寶山里民眾報案，指稱多日未見鄰居張男外出，且白天依然燈火通明，憂心獨居的張姓男子發生意外，請求員警協助。

警員蔡明哲、徐建翔聯繫家屬，並會同當地里長與鎖匠趕赴現場，大門開啟後，映入眼簾的是一人臉部朝下、一動也不動地趴臥地上，確認為54歲張姓屋主無誤，且張男疑因躺臥太久未移動，側臉整個壓平，模樣甚是嚇人，僅能氣若游絲地發出微弱的聲音。

眾人見狀也慌了手腳，不知道如何是好，現場亂糟糟，員警協助檢視男子生命徵象，初步研判張男疑似急性中風，四肢無法動彈倒臥在地，且時間已達1周之久，長期間滴水未沾，身體早已僵直、麻痺，僅靠殘存的求生意志支撐。

員警與家屬不斷在男子耳邊喊話：「撐住」、「加油」、「救護車來了，我們來救你了。」經警消救援，張男生命狀況逐漸穩定，送往台中榮民總醫院救治，家屬對於警消積極的協助萬分感謝。